نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معونة رمضان صرف ١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي مكرمة الملك سلمان رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجه خادم الحرمين الشريفين بصرف 2.2 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، واكد وزير الموارد البشرية احمد الراجحي أن المكرمة الملكية “معونة رمضان” تشمل المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور والقديم، وتم شمولها لكافة الفئات المستفيدة من الراتب الشهري للضمان، ووجه وزير الموارد شكره لخادم الحرمين لما يقدمه من مساعدات لشعبه.

تفاصيل هامة نوضحها لكم عن المكرمة الملكية صرف ١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي، البعض يتساءل عن أدق التفاصيل التي تضمنه مكرمة الملك سلمان لشعبه، على مدار السنوات السابقة جاءت قيمة التوجيه السخي 1000 ريال للأسرة و 500 ريال للمعالين، وذلك من مبدأ الحرص الدائم من خادم الحرمين الشريفين علي توفير حياة كريمة للفرد.

ولكن هناك شروط معونة رمضان لمستفيدي الضمان وهي بدون احتساب أموال زكاة، وبالفعل وزارة الموارد البشرية تسعي جاهدة لتنفيذ الأوامر الملكية في حالة صدور بيان رسمي يقضي بـ صرف١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي رمضان 1443 – 2022، كما تناولنا موعد بداية اجازة عيد الفطر 1443 لمعرفة المواعيد المحددة للقطاعين الخاص والحكومي.

معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلن خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهاته بإيداع معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالحسابات البنكية، حتى تصرف لهم على الفور دون تعقدات، الهبة الملكية التي يتم منحها من قبل خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز لم يتم تحديد وقت معين، ولن يتم إصدار بيان رسمي يفي بصرفها لمستفيدي الضمان، ومن المتعارف عليه والمصرح به حسب ما تم العمل به بالسنوات السابقة، أن قيمة العلاوة الملكية لكل رب أسرة 1000 ريال سعودي و500 ريال لكل معال مدرج ببيانات الأسرة في الضمان الاجتماعي، المكرمة الملكية هي إحدى المنح التي تساعد بها المملكة المواطنين المحتاجين المدرجين في الضمان للحصول على كافة الاحتياجات الضرورية، هذا وقد وضح الديوان الملكي أنه في حالة صدور بيان رسمي يفي بصرف المكرمة؛ ستعمل الجهات المختصة خلال 48 ساعة على صرف المعونة لكافة الأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

المكرمة الملكية صرف١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

من المشار أليه انه يتم صرف 1000 ريال سعودي لرب الأسرة و500 ريال للمعالين وبذلك تكون المبالغ التي يتم صرفها للأسر بحسب العدد كالتالي: