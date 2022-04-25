نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معونة رمضان صرف ١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي مكرمة الملك سلمان رمضان 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة وجه خادم الحرمين الشريفين بصرف 2.2 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، واكد وزير الموارد البشرية احمد الراجحي أن المكرمة الملكية “معونة رمضان” تشمل المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور والقديم، وتم شمولها لكافة الفئات المستفيدة من الراتب الشهري للضمان، ووجه وزير الموارد شكره لخادم الحرمين لما يقدمه من مساعدات لشعبه.
تفاصيل هامة نوضحها لكم عن المكرمة الملكية صرف ١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي، البعض يتساءل عن أدق التفاصيل التي تضمنه مكرمة الملك سلمان لشعبه، على مدار السنوات السابقة جاءت قيمة التوجيه السخي 1000 ريال للأسرة و 500 ريال للمعالين، وذلك من مبدأ الحرص الدائم من خادم الحرمين الشريفين علي توفير حياة كريمة للفرد.
ولكن هناك شروط معونة رمضان لمستفيدي الضمان وهي بدون احتساب أموال زكاة، وبالفعل وزارة الموارد البشرية تسعي جاهدة لتنفيذ الأوامر الملكية في حالة صدور بيان رسمي يقضي بـ صرف١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي رمضان 1443 – 2022، كما تناولنا موعد بداية اجازة عيد الفطر 1443 لمعرفة المواعيد المحددة للقطاعين الخاص والحكومي.
معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أعلن خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهاته بإيداع معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالحسابات البنكية، حتى تصرف لهم على الفور دون تعقدات، الهبة الملكية التي يتم منحها من قبل خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز لم يتم تحديد وقت معين، ولن يتم إصدار بيان رسمي يفي بصرفها لمستفيدي الضمان، ومن المتعارف عليه والمصرح به حسب ما تم العمل به بالسنوات السابقة، أن قيمة العلاوة الملكية لكل رب أسرة 1000 ريال سعودي و500 ريال لكل معال مدرج ببيانات الأسرة في الضمان الاجتماعي، المكرمة الملكية هي إحدى المنح التي تساعد بها المملكة المواطنين المحتاجين المدرجين في الضمان للحصول على كافة الاحتياجات الضرورية، هذا وقد وضح الديوان الملكي أنه في حالة صدور بيان رسمي يفي بصرف المكرمة؛ ستعمل الجهات المختصة خلال 48 ساعة على صرف المعونة لكافة الأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
المكرمة الملكية صرف١٠٠٠ ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي
من المشار أليه انه يتم صرف 1000 ريال سعودي لرب الأسرة و500 ريال للمعالين وبذلك تكون المبالغ التي يتم صرفها للأسر بحسب العدد كالتالي:
|عدد الأسر
|قيمة المكرمة الملكية
|أسرة واحدة
|1000 ريال سعودي
|عدد 2 فرد بالأسرة
|1500 ريال سعودي
|3 أفراد بالأسرة
|2000 ريال سعودي
أما عن الاستفسار الشائع متي تنزل المكرمة الملكية؛ لن يتم تحديد موعد لها حيث تعد المكرمة من الأوامر الملكية الصارمة التي تصدر بأمر من خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن المتوقع صدورها في اقرب وقت ممكن.
خطوات الاستعلام عن معونة رمضان 1443
من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية توفر رابط للاستعلام عن مكرمة شهر رمضان 1443 وذلك في حالة صدور بيان رسمي يفي بصرفها للمستفيدين:
- تحتاج أولاً إلى زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الموارد البشرية.
- ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور المدرجة بالمنصة من قبل.
- اختر الخدمات الإلكترونية.
- أدخل جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
- بعد ذلك أدخل الرمز المرسل لك عبر الجوال في المكان المحدد.
- أدخل رقم التعريف الخاص بالمستفيد، ثم انقر فوق طلب الاستعلام.
وزارة الموارد البشرية هي الجهة الوحيدة التي يتوجب عليها تحديد موعد صرف المكرمة وذلك عند صدور الأمر الملكي، وهناك شروط لصرف مكرمة الملك سلمان والتي من أهمها، ان يكون الشخص مستفيد من الضمان الاجتماعي، ولا يستفيد من إي جهة اخري، والجنسية السعودية للطالب المنحة، بالإضافة إلي عدم إيواء الفرد في أي دار رعاية بالمملكة، والدخل للمستفيد لا يتعدى 3000 ريال سعودي.
حقيقة أمر ملكي بصرف راتبين 1443
ما حقيقة صرف راتبين في رمضان، لن يتم الإعلان من قبل الديوان الملكي عن صرف راتبين لشهر رمضان 1443 والحقية لن يتم البت بها هل هر المكرمة إم بدل الغلاء، نحن الآن في صدد إعلان الأمر الملكي لعاهل البلاد سمو الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
وبذلك تناولنا عبر السطور السابقة تفاصيل صرف ١٠٠٠ ريالَ لمسَتفيدي الضَمان الاجتمَاعي ووضحنا قيمة المكرمة الملكية لكل فرد بالأسرة.
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