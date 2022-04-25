نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكرمة الملك سلمان شهر رمضان 1443 ومبلغ المعونة المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكرمة الملك سلمان شهر رمضان 1443، فقد تم الإعلان اليوم من جانب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بموافقته علي صرف (معونة شهر رمضان خلال العام الجاري 1443) وصرفها للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وقد تم تحديد مبلغ المعونة المالية للمستفيدين بمبلغ 1000 ريال للعائل ومبلغ 500 ريال سعودي للتابع، ويتم الصرف في حساب كل مستفيد بعد توافر شروط الصرف التي تم تحديدها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد أوضحت الوزارة بأن الصرف سوف يكون للفئات الأكثر احتياجاً والأشد فقراً، وسوف نوضح لكم الفئات المستفيدة من صرف مكرمة الملك سلمان شهر رمضان 1443.

الفئات المستفيدة من صرف مكرمة الملك سلمان

حرصت وزارة الموارد البشرية علي وضع بعض الفئات التي تعد أكثر استحقاقا للحصول علي الدعم المالي الذي تم اعتماده من خادم الحرمين الشريفين، ومن بين الفئات التي ستستفيد من معونة الملك سلمان ما يلي:

المواطنين السعودين الغير قادرين على العمل ولا يمتلكون مصدر دخل ثابت.

الأفراد السعوديين اليتامى.

المواطنين الذين ليس لديهم عائل.

النساء المطلقات والأرامل اللاتي تعانين قلة الدخل الشهري.

النساء اللاتي ليس لديهن عائل ورب أسرة.

المواطنين السعوديين من كبار السن الغير قادرين على العمل بشكل دائم بسبب مشكلات صحية أو مشكلات خارجه عن الإرادة.

المواطنين البالغين سن الشيخوخة ويعانون قلة الدخل.

بادرة كريمة من الملك سلمان

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد قام بتوجيه شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، علي توفير مثل هذه المبادرات الكريمة والغير جديدة عليه، داعيًا الله أن ينعم عليه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقوم بتقديمه للمواطنين في المملكة في ميزان حسناته.

موعد صرف معونة الملك سلمان 1443

من المنتظر من جانب وزارة الموارد البشرية أن تقوم بإيداع مبالغ المعونة المالية للمواطنين والتي تقدر بأكثر من ملياري ريال بالحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال ساعات قليلة قادمة، علي أن يتم الصرف بعد مراجعة الوزارة شروط الصرف ومطابقتها علي المستفيدين والتي من أهمها أن يكون المتقدم للمعونة من حاملي الجنسية السعودية فقط.