السعودية تزف بشرى كبرى لكافة المواطنين والمقيمين وتعلن عن سداد فواتير الكهرباء بنسبة 80% .. إليك الشروط وطريقة التقديم!

وقد قاموا بحصر عدد الأسر السعودية المستفيدة من هذه المبادرة، وحدّد عددهم بحوالي 700 أسرة سعودية محتاجة، وقد قامت هذه الفئة باستهلاك الكهرباء بمبلغ مالي بلغت قيمته 200 ريال سعودي في الشهر، وسوف نتحدث من خلال سطورنا هذه عن تفاصيل هذا الموضوع.

سداد فواتير الكهرباء للمحتاجين

أعلنت وزارة الكهرباء السعودية عن قرار سداد فواتير الكهرباء للمحتاجين، وهذا بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الخيرية في السعودية، وسيتم اتباع مجموعة من الآليات من أجل القيام بتطبيق مبادرة التسديد، وستكون كما سنذكر لكم فيما يلي:

بالنسبة لطريقة السداد الأولى ستكون على النحو الآتي:

بداية يتم رصد مبلغ معين لكل أسرة سعودية.

في حال زاد مبلغ المقرر عن الفاتورة المدفوعة بعد نهاية السنة، سيسدّد مبلغ الفاتورة الخاص بالعجز فقط.

أما إن كانت قيمة المبلغ أقل من القيمة المحددة، سيُدفع المبلغ الباقي بشكل نقدي لصاحب فاتورة الكهرباء بغرض تشجيعه. أما طريقة السداد الثانية فستكون كما سنذكر لكم:

يتم تسديد مبلغ مالي عن قيمة الفاتورة، وهذا بنسبة ثمانون بالمائة، وصاحب الفاتورة يدفع المبلغ المتبقي.

إن وُجدت مبالغ فائضة، سيدفع المبلغ بشكل نقدي لصاحب الفاتورة من أجل تشجيعه على التوفير في الكهرباء.

إلى جانب ذلك يمكن للمواطنين السعوديين أن يقوموا بالسداد من خلال منصة إحسان الإلكترونية.

طرق تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين كشفت وزارة الكهرباء في المملكة العربية السعودية عن وجود العديد من الطرق التي تمكن المواطنين السعوديين من تسديد فواتير الكهرباء، ويتم ذلك بشكل إلكتروني فقط باتباع الخطوات التالية:

أولا: الولوج إلى موقع شركة الكهرباء السعودية من خلال الإنترنت.

ثانيا: بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على زر “خدمات المشتركين”، ثم يقوم بالنقر على أيقونة خدمات الفواتير.

ثالثا: يتوجّب على صاحب الفاتورة أن يدخل رقم الحساب البنكي الخاص به.

رابعا: يتعين عليه أن يقوم بإدراج كلمة المرور، ثم ينقر على زر العرض حتى تظهر له المبالغ المقرر سدادها.

بهذا نختم المقال الذي خصصناه لموضوع سداد فواتير الكهرباء للمحتاجين، كما ذكرنا لكم الطرق التي تمكن أصحاب الفواتير من سدادها بشكل إلكتروني فقط دون الذهاب إلى شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.