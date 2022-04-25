نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام معاش الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي للعزباء في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي يستفيد منه داخل المملكة العربية السعودية نحو 902 ألف مستفيد ومستفيدة في كافة أرجاء والمحافظات، بحيث يبلغ الدعم المقرر لهم شهريا 1.938 مليار ريال سعودي، وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن ميزانية معاشات الضمان الاجتماعي 1.3 مليار ريال، بينما تبلغ مساعدات السلة الغذائية 182 مليون ريال، في حين يتم صرف 95 مليون ريال بدل لارتفاع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى 304 مليون ريال مساعدات بدل غلاء معيشة والتي تم إقرارها بأمر ملكي منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها المملكة منذ بداية عام 2018، ويمكن أيضا من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي معرفة عدة خدمات أخري يقدمها الموقع منها الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية ومدة صلاحية الاشتراك وغيرها.

وبرنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالوزارة تم تأسيسه وتطويره بهدف سد احتياجات الشعب من الفقراء، وتحقيق ألتكافئ الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

ولذلك طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالوزارة نظام جديد يسمى نظام المساعدة المقطوعة، والمساعدة المنقطعة هي منحة مالية تمنحها الوزارة لأشخاص لهم ظروف معينة بهدف مساعدتهم على تخطي ظروف المعيشة الشاقة، وسُميت مقطوعة لأنها غير منتظمة فهي ليست راتب شهري.

تُمنح هذه المساعدة المالية غير المنتظمة للأسر الفقيرة شديدة الاحتياج التي لا تقدر على تحمل صعوبة الظروف المعيشية بسبب قلة دخلها وشدة فقر أفرادها.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

ويكون معاش التضامن الاجتماعي يعتبر واحد من اهم أنواع الدعم الذي يقوم بتقديمه وزارة التضامن الاجتماعي وخاصة للسيدات المطلقات، كما أنها تعطي أيضا معاش للأيتام وللأرامل وغيرهم من الأشخاص الذين وجب علينا تقديم الرعاية لهم، والكثير من الفئات الأخرى.

هذه الشروط قد أعلنت عنها وزارة التنمية والعمل في المملكة مع بداية العمل بقانون الضمان الاجتماعي للمواطن السعودي، وكانت شروط استحقاق الضمان الاجتماعي كما يلي:

1- كل من تجاوز سن الستين من العمر و ليس له عائل سواء ذكر أو أنثى.

2- الأسر الغير معقولة: وفى هذا البند درجة تحته عدة فئات وهي: المطلقة مع أبنائها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات.

3- المرأة بلا عائل: ويأتي وصف هذا البند كما يلي: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

4- الأيتام.

شروط الضمان الاجتماعي للعزباء

أما شروط الضمان الاجتماعي للعزباء فلا تختلف كثيرا أيضا عن الشروط العامة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، حيث حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شروط لحصول العزباء على معاش الضمان الاجتماعي وهي: أن يكون العزباء سعوديي الجنسية، ومقيمين في المملكة بشكل دائم، وبلا عائل أو من أصحاب الدخول المحدودة، وأن يكونوا أبناء لأرملة ومقيمة في المملكة.

شروط معاش الضمان للمطلقات

يجب أن تكون السيدة تحمل الجنسية السعودية. يلزم أن يكون أسم المطلقة غير مدرج في سجل وظيفي. يجب عدم تجاوز السيدة سن خمسة وستون عام، ولا يقل عن خمسة وثلاثين عام. يشترط عدم حصول المطلقة على راتب شهري من أي جهة أخرى، حتى تمنحها الضمان الاجتماعي مرتب. يجب أن تكون المطلقة متواجدة في السعودية بشكل أساسي، وتكون صاحبة إقامة دائمة في الدولة.

وتسعى حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإمداد الأسر المحتاجة باحتياجاتها الأساسية، وفضلًا عن تحديد الآليات التي يتم من خلالها تقديم الدعم الذي يحتاج إليه المستحقين عند وقوع الكوارث والأزمات، وأيضًا تقديم التدريب والتأهيل اللازمين للمستحقين، لضمان تحويلهم إلى أشخاص منتجين قادرين على العمل.

استعلام معاش الضمان الاجتماعي

وتقوم خدمة استعلام عن معاش الضمان الاجتماعي التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي، في جميع الأنحاء السعودية وذلك لتسهيل الإجراءات عليهم، وبدلًا من زيارة مكاتب الوزارة المعنية بالخدمة، يمكن استبدالها بآلية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية إلكترونيًا وهذا الأمر يوفر الكثير من الوقت والجهد الذي كان يبذل في الماضي،

كما تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة في كل شهر عن بدء صرف معاش الضمان الاجتماعي في التاريخ المحدد ويتم نشر سجل المدفوعات الشهري للمستفيدين بالبوابة الإلكترونية للوزارة تمهيدا لصرفها للمستفيدين.

وقالت الوزارة في بيانها انه سوف يتم صرف معاشات الضمان الاجتماعي والبدلات الأخرى وإيداعها في حسابات المستفيدين من الضمان، حيث دعت الوزارة للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي الاستعلام مستحقاتهم من معاش الضمان، من خلال تسجيل الدخول بالبوابة الإلكترونية لوزارة التنمية والعمل والاستعلام عن مبلغ المعاش الضماني وبدل الكهرباء والسلة الغذائية وبدل غلاء المعيشة وغيرها من مبالغ الدعم المقدمة لمنتفعي الضمان.

وقامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بالفعل بتقديم العديد من الوسائل لتسهيل الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1440 وأيضا الاستعلام عن جميع الخدمات المقدمة من الوزارة حول الضمان الاجتماعي في المملكة، ويمكنك الاستعلام عبر الطرق التالية:

الاستعلام من خلال الاتصال على الرقم الخاص 8001222777.

ثم إدخال رقم الهوية.

ثم اختيار الخدمة المطلوبة.

رابط استعلام معاش الضمان الاجتماعي

ويمكن الاستعلام مبلغ معاش الضمان والمساعدات الأخرى من خلال تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للوزارة وبعدها تنتقل إلى سجل المدفوعات الشهري.

كما يمكنك التحديث لبياناتك من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يعتبر أمر بسيط، ذلك التحديث يتطلب أن تطلع على البيانات وان تتأكد منها، وتقوم بالتعديل لها إذا أردت فعل ذلك، كما تستطيع أن تقوم بالتسجيل وقتما تريد، ولكن لابد أن تعمل بالاطلاع على جميع الشروط التي ذكرنها من قبل.

وتقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خدمة الاستعلام عن الرصيد بالضمان الاجتماعي لعام 1443، وذلك عن طريق رابط الموقع الرسمي التابع للوزارة على شبكة الإنترنت،وقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيداع مبلغ المعاش الضماني المستحق للمستفيد من المساعدات النقدية بالضمان، وتم إيداع المبلغ المستحق في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد.

الجدير بذكر أن وزارة العمل والتنمية والاجتماعية تعمل جاهدة على تطوير كافة الخدمات التي تقدم للمستفيدين وهذا بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وقد بلغ عدد الذين يستفيدون في عام 1440 أكثر من 888948 مستفيد، ويمكن لهم أن يتعلموا عن الضمان الاجتماعي في السجل المدني، لكي يتم التعرف على مقدار المبالغ المالية التي توضع في حساباتهم البنكية.