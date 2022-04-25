نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية تحدد الفئات المعفاة من سداد رسوم المرافقين بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فئات معفاة من رسوم المرافقين، تحدد الحكومة السعودية مبلغ معين من المال في حالة رغبة أحد المقيمين استقدام أحد الأفراد من الخارج للإقامة معه ويتم إعفاء بعض الفئات من رسوم المرافقين بالسعودية ولكن وفق شروط معينة مع العلم أنه بمجرد دفع تلك الرسوم فإنه لا يمكن استردادها فيما بعد، وفي سطورنا القادمة نوضح لكم الفئات المعفاة من الرسوم المحددة للمرافقين.

فئات معفاة من قيمة رسوم المرافقين المحددة بالسعودية

كما ذكرنا فإن المملكة العربية السعودية من أجل قبول المرافقين تحدد شروط معينة ومبلغ مالي معين قد يصل حتى 400 ريال سعودي، ولكن في نفس الوقت تعفي السعودية فئات محددة من تلك الرسوم تتمثل تلك الفئات في:

زوجة الشخص المقيم الأولى. كافة العاملين بالعمالة المنزلية. إذا لم يكن الأب سعودي ولكن الأم سعودية يتم استقدام الأبناء بدون رسوم. غير مطلوب من الأبناء الذين يقل عمرهم عن 18 سنة إلا في حالة كانت الأنثى متزوجة. فئات معينة من حاملي جنسيات دول التعاون الخليجي. أصحاب أو عمال الشركات الصغيرة التي لا يتخطى عدد أفرادها أربعة أفراد.

جنسيات معفاة من رسوم المرافقين

بالإضافة إلى جنسيات محددة قد ذكرت وزارة الداخلية أنها معفاة من رسوم المرافقين وهي:

جنسيات دول اتحاد ميانمار. أو الفلسطينيين سواء كان مقيم أو وافد. بلوشي. التركستان المتواجدين بالمملكة.

مع العلم أن دائرة الجوازات على علم تام بكافة الجنسيات المعفاة ويمكن الاستعلام عنها بالتواصل مع الجوازات.

طريقة حساب رسوم المرافقين للمقيمين بالسعودية

حددت الحكومة السعودية بصورة رسمية الفئات السابقة لكي يتم إعفائها تمامًا من رسوم المرافقين بالسعودية، ولكن لباقي الفئات يمكن حساب قيمة رسوم المرافقين بطريقة حددتها الجهات المعنية بالسعودية كالتالي: