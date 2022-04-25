موعد نزول دعم دفعة حساب المواطن ال53 بشهر رمضان 1443

دفعة 53 من حساب المواطن في شهر رمضان، نظرًا لأهمية الدعم المقدم من حساب المواطن للمستفيدين منه فإنه بعد بداية شهر رمضان يتجه معظم بحث مستفيدي حساب المواطن عن موعد إيداع دعم شهر رمضان من البرنامج حتى يتمكنوا من الاستفادة من قيمة الدعم في هذا الشهر الكريم، ولا يمكننا أن ننكر أن حساب المواطن تمكن من مساعدة الكثير من الفئات بالسعودية بهدف الارتقاء بطبقة الفقر في المملكة، ومن خلال الحساب الرسمي لحساب المواطن تم الإعلان عن موعد إيداع دفعة 53 من حساب المواطن في شهر رمضان.

موعد دفعة 53 من المواطن للمستفيدين

يقوم حساب المواطن بصرف الدعم الشهري للمستفيدين الأشد احتياجًا والمسجلين في البرنامج بيوم محدد من كل شهر ميلادي وهو العاشر من الشهر لهذا أوضح أن دعم شهر رمضان من حساب المواطن لكافة المستفيدين كان في العاشر من شهر أبريل بالتحديد بيوم الأحد الماضي بدايةً من الثانية عشر صباحًا، حيث يمكن للمستفيدين تفقد حساباتهم البنكية للتأكد من وصول الدعم إليهم من أجل استخدامه فيما ينوون خاصةً شراء مقاضي واحتياجات شهر رمضان، مع العلم أن البرنامج لم يقم بنشر أي خبر رسمي بشأن تقديم موعد نزول الدعم للمستفيدين بمناسبة شهر رمضان إذ أنه سيكون في موعده المحدد مسبقًا في التاسع من رمضان.

شروط التقديم في حساب المواطن 1443 للاستفادة من الدعم

توقف التسجيل في حساب المواطن من عام 2020 الماضي لأسباب مختلفة ولحين إشعار آخر لن يتم قبول أي أفراد جدد في البرنامج إلا التابعين للمستفيدين الحاليين من حساب المواطن فتلك الفئة فقط هي المسموح لها بالتسجيل في البرنامج، ولكن بصورة عامة حدد برنامج حساب المواطن الشروط القادمة للمتقدمين وهي: