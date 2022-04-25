انت الان تتابع خبر البنك المركزي السعودي يصدر قرار هام وعاجل لكافة المواطنين والمقيمين بشأن الحسابات البنكية .. ويعلن عن حد الحوالات اليومي! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وجه البنك المركزي السعودي، قبل عدة أيام، بتعليمات خاصة تتعلق بالإجراءات الاحترازية المؤقتة من أجل حماية جميع عملاء البنوك من الاحتيال المالي.

حيث شملت هذه التوجيها تحديث شمل السماح والتمكين من اقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بعد (online)، وذلك حسب الإجراءات النظامية.

وأكد البنك أن هذا التحديث سوف يضمن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لكافة عملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، ووضح إمكانية خفض العميل ذلك الحد عبر التواصل مع البنك.

وشدد البنك المركزي على عملاء البنوك، ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، لأي شخص أو جهة، والتأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها