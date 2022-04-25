المرور السعودي يُحذر المواطنين والمقيمين بشدة من غرامة 10 آلاف ريال في حالة السير بالمركبة بهذه الأماكن .. تعرف عليها!

حيث ناشدت الجميع بضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات المرورية، والالتزام بالسرعة المحددة أثناء السير على الطرق، للحفاظ على النفس وعلى حياة الآخرين، في الجانب نفسه حذرت فيه من مخالفة تستوجب عقوبتها غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

المرور وتحذير جديد

وهذا التحذير من إدارة المرور جاء من خطورة عبور أماكن الأودية والشعاب أثناء جريانها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، لافتة إلى أن هذا الإجراء يُعد تصرف جسيم يُعرض حياة صاحبه للخطر، كما أنه يعد مخالفة مرورية تتراوح غرامتها المالية من 5 إلى 10 آلاف ريال سعودي، لأن هذا الأمر قد حياة قائد المركبة ومن برفقته للخطر.

والسيول تحاصر مركبة

تأتي تحذيرات المرور في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن محاصرة السيول لمركبة، حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، لموقف وصفه المتابعين بالبطولي، بعد قيام شقيقين باقتحام سيلًا بصهريج لإنقاذ قائد مركبة وأغنامه من الغرق، بعدما حاصرت السيول سيارته في مركز وراخ بمحافظة العقيق.

وأظهر الفيديو اقتراب الشابين من المركبة التي حاصرتها السيول بعد تعطلها، وقام أحدهما بالصعود إلى سقف السيارة المحاصرة بالسيل لمساعدة قائدها، وأمسك الشاب بقائد المركبة للانتقال به إلى الشاحنة حتى خرجوا إلى بر الأمان، وبعد انخفاض السيل عادوا للمركبة، وأخرجوا ما فيها من أغنام، ليكمل طريقه بعد ذلك في أمان.