“أكثر من 2.2 مليار ريال” مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1443 تويتر sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1443 تويتر، حيث صدر أخيرا القرار الملكي من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي بصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وهذا ما صدر في تغريدة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث صدرت تغريدة رسمية بخصوص صرف معونة شهر رمضان المبارك بأكثر من 2.2 مليار ريال سعودي، وسنتابع معكم في هذا المقال كافة التفاصيل، وكافة الشروط، كيفية الاستعلام عن المكرمة الملكية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.
مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1443 تويتر
أعلن السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي السعودي السيد أحمد سليمان الراجحي عن تقدمه بالشكر والعرفان لسمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي حفظه الله تعالى ورعاه، وخاصة بعد أن توجه بصرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور.
أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.
حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه.
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi)
أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 25, 2022
حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه.
حيث تم توجيه بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ كلف خزينة الدولة السعودية أكثر من 2.2 مليار سعودي، وقد استقبلنا واستقبل المواطنون هذا الخبر بالفرح الشديد، فحفظ الله سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وكافة القائمين على اتخاذ هذا القرار السار.
الاستعلام عن المكرمة الملكية
ومن أكثر ما يشغل بال المواطنين والمواطنات كيفية الاستعلام عن المكرمة الملكية في حساباتهم، حيث يمكنكم الاستعلام عن المكرمة الملكية بكل سهولة ويسر في موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى موقع الضمان المطور الرسمي عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.
- سجل الدخول برقم السجل المدني الخاص بك وكلمة السر الخاصة بك في الموقع.
- ثم ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك بالشاشة.
- بعدها ستنتقل إلى الصفحة الرئيسة الخاصة بك في الموقع.
- ثم انتقل إلى الأهلية والاستحقاق للذهاب إلى الدفعات.
- ستجد المكرمة الملكية، وفي حالة لم تجدها فانتظر حيث انها ستنزل تدريجيا بالحسابات.
- ثم ستجد حالة الأهلية والمبلغ الذي ستحصل عليه.
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