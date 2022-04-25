نزول مكرمة رمضان 1443 الان في حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأمر ملكي سامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مهنئا الشعب السعودي والأمة العربية بشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، وقد وافق الملك عن إيداع 2.2 مليار ريال في حساب الوزارة على أن تقوم الوزارة بتوزيع المبالغ المتاحة لكل فرد واسرة في الحساب الضماني لهم، وتستعد المصارف لاستقبال أوامر الصرف.

“أمر ملكي عاجل” نزول مكرمة رمضان 1443 شرح (كيفية الصرف – الاستعلام عن الإيداع)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ قليل على نزول المكرمة الرمضانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في الحسابات المصرفية، حيث قام السيد أحمد سليمان الراجحي وزير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعلان تغريده له على حسابه الشخصي في تويتر شاكرا جلالة الملك على العطاء السخي ومهنئا الشعب السعودي بشهر رمضان الكريم، وجاء في التوتية المنشورة اليوم ما يلي:

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، في تغريده على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي .. حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه.

كم يصرف في مكرمة رمضان (فرد – اسرة)

يصرف للفرد المستقل 1000 ريال يستحق رب الاسرة 1000 ريال ما يستحق للفرد التابع 500 ريال قيمة المكرمة لأسرة من ثلاثة أفراد 2000 ريال الحد الأقصى لمكرمة الضمان 3000 ريال

المصارف المتاحة لصرف مكرمة الضمان الاجتماعي

جميع مصارف الضمان متاحة الآن لصرف المكرمة الملكية، حيث أعلن مصرف الراجحي وجميع المصارف في في المملكة عن مواعيد العمل في شهر رمضان وأيضا مواعيد الحصول على العطلة الخاصة بعيد الفطر والتي تبدا في 26 رمضان 1443.

الاستعلام عن نزول المكرمة في حساب الضمان