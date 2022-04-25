نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب التقاعد 1443 لهذا الشهر مايو 2022 راتب متقاعدي التأمينات لشهر رمضان في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب التقاعد 1443، فق ازداد البحث بصورة كبيرة عبر محرك البحث جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي عن موعد صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية لهذا الشهر مايو 2022، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم المميز “ثقفني” لنوضح لكم موعد نزول رواتب المتقاعدين لشهر أبريل، وكذلك رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية لشهر رمضان 1443، وما هي المستندات المطلوب تقديمها لصرف المعاش.
رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية يتم صرفها لمن تجاوز سن الستين وهو على رأس العمل وقد أمضى (120) شهراً وهي المدة المكملة لصرف المعاش، كما يحق لمن توافرت لديه مدة اشتراك خمس سنوات بما يعادل (60) شهراً أن يتقدم بطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بغرض ضم مدة اعتبارية تؤهله لاستحقاق المعاش، وهذه المدة الحد الأقصى لها خمس سنوات أو المدة المكملة (120) شهراً، بشرط أن يؤدي جملة الاشتراكات عن كل شهر من أشهر المدة المضمومة.
وجدير بالذكر أنه يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين التقديم بطلب لصرف معاش مبكر، بشرط أن يكون قد توافرت لديه مدة الاشتراك الفعلية التي تسمح له بذلك، ويبدأ استحقاق معاش التقاعد المبكر اعتباراً من الشهر التالي لتقديم طلب الصرف، ويجوز للمشترك تحويل الراتب الخاص به من بنك إلى آخر عن الأشهر اللاحقة لطلب التحويل، بشرط ألا يكون عليه التزامات أو قروض لدى البنك المراد التحويل منه.
موعد صرف رواتب التقاعد 1443 لشهر مايو 2022
قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحديد وتثبيت موعد صرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية كل شهر. ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. مالم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة. وفي هذه الحالة يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم. لذلك من المقرر أن يتم صرف رواتب التقاعد لهذا الشهر يوم 30\09\1443 الموافق 01\05\2022.
عداد نزول رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية لهذا الشهر
ما هي المستندات المطلوبة لصرف المعاش للمشترك؟
- نموذج عمليات التعويضات في الحالات التالية (التقاعد – العجز غير المهني – تعويض الدفعة الواحدة).
- صورة من الهوية الوطنية للمتقدم ومن دفتر العائلة في حال وجود معالين.
- التعهد بعدم العودة للعمل مرة أخرى في حالات التقاعد المبكر.
- تزويد مؤسسة التأمينات الاجتماعية برقم الحساب البنكي المراد تحويل الراتب عليه.
- صورة الوكالة في حال قام الوكيل بصرف الراتب بشرط ألا يكون قد مضى عليها أكثر من 3 سنوات.
- الالتزام بتقديم نموذج (الإقرار السنوي) في المواعيد المحددة من قبل المؤسسة.
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