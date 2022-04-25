نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رسميا” الاستعلام عن المكرمة الملكية بعد نزولها بقرار ملكي sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن المكرمة الملكية، حيث يريد جميع المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية التأكد من نزول المكرمة الملكية بحسابهم، وهذا خاصة بعد تغريدة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي يشكر فيها سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله تعالى، وهذا بعد توجيهاته السامية بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي أو كما تشتهر في الأوساط السعودية بالمكرمة الملكية، حيث سنتعرف معكم على تفاصيل القرار، وكيفة الاستعلام عن المكرمة الملكية في حسابكم بكل سهولة ويسر، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

مكرمة خادم الحرمين لمستفيدي الضمان 1443

وقد قام السيد خادم الحرمين الشريفين بتوجيه بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وهذا بمبلغ 2.2 مليار ريال سعودي من خزينة الدولة، وهذا من باب كرم سيدي خادم الحرمين وحرصه على المواطنين وتحسسه لاحتياجاتهم.

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 25, 2022

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن نزولها، وهذا عبر تغريدات السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، حيث قام بتقديم خالص الشكر والتقديم لسيدي الملك بخصوص توجيهه الكريم.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

وهناك العديد من الشروط حتى تنزل لك المكرمة الملكية التي صدرت التوجيهات السامية بصرفها، وهذه الشروط موضحة في الأسطر القليلة القادمة:

أن يكون جميع المستفيدين بالأسرة والأفراد أصحاب جنسية سعودية.

عدم امتلاك سجل تجاري أو عقارات أو أراضي زراعية.

ألا يتجاوز المبلغ الذي سيتم صرف بالمكرمة للأسرة عن 3 آلاف ريال كحد أقصى.

أن تكون مشمول في نظام الضمان الاجتماعي القديم، ونظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذا ما تابعناه معكم في الاستعلام عن أهلية الضمان المطور.

مبالغ المكرمة الملكية

ولم يتم الإعلان عن أية تحديثات بخصوص المبالغ المصروفة للمواطنين والمواطنات في معونة شهر رمضان هذا العام، حيث ان المبالغ هي:

1000 ريال سعودي للمستفيد الأساسي.

500 ريال سعودي لكل تابع في الأسرة.

بحد أقصى 3 آلاف ريال للأسرة الواحدة كما ذكرنا سالفا.

الاستعلام عن المكرمة الملكية

ويمكنكم التأكد من نزول مبلغ معونة الضمان بكل سهولة ويسر كحالة أي دفعة أخرى، وهذا عن طريق تلك الخطوات: