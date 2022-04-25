نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” المكرمة الملكية 1443 الملك سلمان يوجه بإيداع 2.2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي تويتر 1443، نتابع معكم آخر الأخبار العاجلة بخصوص المكرمة الملكية، حيث تم الإعلان اخيرا عن صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تابعناها معكم هنا في موقع ثقفني، حيث توقعنا معكم موعد نزولها خلال هذه الأيام، وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن التوجيهات الملكية بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل رسمي، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية التأكد من نزول المكرمة الملكية في حسابكم بكل سهولة ويسر عبر حسابكم في الضمان الاجتماعي المطور، حيث انتظرها المئات من المواطنين والآلاف من الأسر، وأخيرا جاء النبأ الذي أثلج صدورنا جميعا ونزولها بشكل رسمي، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان

وقد تم الإعلان بشكل رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن توجيه سمو خادم الحرمين الشريفين سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي عن صرف أكثر من 2.2 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي معونة شهر رمضان الكريم.

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 25, 2022

وجاء هذا الخبر بشكل رسمي من قبل السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي السيد أحمد سليمان الراجحي، حيث قام بالتغريد على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، عن التوجيهات السامية بصرف المكرمة الملكية وهذا بمبلغ 2.2 مليار ريال سعودي من خزينة الدولة لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي.

كيف اتأكد من نزول المكرمة في حسابي

ونتابع معكم في هذا المقال، كيف تتأكدون من نزول مبلغ المكرمة في حسابكم في الضمان الاجتماعي، حيث يريد المواطنين الاطمئنان من نزولها، ويمكنكم التأكد من ذلك عن طريق الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور عبر الرابط الرسمي sbis.hrsd.gov.sa.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك ثم ادخل كلمة المرور.

ثم ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر لديك بالشاشة.

بعدها انقر على تسجيل الدخول.

ثم انتقل إلى الأهلية والاستحقاق.

ستجد دفعة المكرمة بجوارها حالة الأهلية والاستحقاق، ثم المبلغ الذي ستحصل عليه بحسابك البنكي المسجل به.

في حالة اذا لم تتنزل بحسابكم فانتظر وعاود مرة أخرى في وقت لاحق.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

وهناك عدة شروط يجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية، وهذه الشروط هي:

أن تكون مستفيد من نظام الضمان الاجتماعي القديم أو المطور، وقد تعرفنا على الاستعلام عن أهلية الضمان المطور.

عدم امتلاك سجلات تجارية أو عقارية أو زراعية.

تحصل الأسرة بحد أقصى على 3 آلاف ريال، وهذا بمبالغ المكرمة الملكية.

أن يكون الحاصلين على المكرمة سعوديي الجنسية.

وفي الختام نسأل الله أن يحفظ مليكنا وولي عهده من كل سوء، دام عزك يا وطن.