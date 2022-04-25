نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكرمة الملكية| “2.2 مليار ريال” صرف مكرمة رمضان للضمان الاجتماعي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف مكرمة رمضان تم الإعلان اليوم الإثنين عن صرف المكرمة الرمضانية تحت رعاية المملكة للعام الهجري 1443، والتي تعتبر دعمًا ماليًا خاصًا لذوي الدخل المحدود، وذلك من أجل مساعدتهم على شراء الحاجات الأساسية والضروريات خلال شهر رمضان المبارك 1443، لذا فقد أعلنت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية عن معلومات جديدة حول دفع مكرمة رمضان تحت إشراف الملك سلمان، ومن خلال هذه المقالة سنكتشف كل شيء عنها بالتفصيل.

صرف مكرمة رمضان (صرف المكرمة الملكية 1443)

نشر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية المهندس أحمد سليمان الراجحي عبر تويتر أنه يتقدم يجزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على توجيهاته الكريمة بصرف المكرمة الملكية (معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي وذلك بقيمة كلية تجاوزت 2.2 مليار ريال سعودي.

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 25, 2022

وقد تم صرف مكرمة رمضان وهي المنحة التي تعد بمثابة مساهمة مادية يتم صرفها للمستحقين، تحت إشراف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، وتضاف هذه الأموال إلى قبض الضمان الاجتماعي.

الفئات المستحقة لمكرمة رمضان

هذه المنحة المالية (تكريم ملكي) يحصل عليها كل مستفيد من الضمان الاجتماعي، المعروف أنه يتم سداده في 13 أبريل 2022 م، الموافق الأربعاء 12 رمضان 1443، وبناء عليه فمن المتوقع أن يكون موعد صرف المكافأة الملكية 1443 بعد إحالة المعاش للنصف الثاني من رمضان.

رابط الاستعلام عن مكرمة رمضان

يمكنك أيضًا التحقق من صرف مكرمة رمضان 1443 من المنصة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال النقر على هذا الرابط.

أو تلقي الرد على الاستفسارات المتعلقة بموعد صرفها من خلال الاتصال الهاتفي المباشر المخصص من قبل إدارة الاتصال (19911).

شروط الحصول على منحة المكرمة الملكية

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلسلة من الشروط التي يجب أن يستوفيها كل متقدم للحصول على صرف مكرمة رمضان، حيث يحق للشخص الحصول على الضمان الاجتماعي الحصول على جائزة ملكية طالما تم استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.

يجب أن يكون الراتب الشهري لمقدم الطلب بحد أقصى ثلاثة آلاف ريال سعودي.

يطلب من المتقدمين أيضًا عدم امتلاك أي عقارات، أو ممتلكات تجارية أو زراعية أو سجلات.

يجب على مقدم الطلب أيضًا الإقامة بشكل دائم داخل المملكة، ويجب على وجه الخصوص إثبات أنه أقام في المملكة في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ إصدار المكرمة الملكية.

قيمة المكرمة الملكية 1443 في رمضان

تتباين قيمة العلاوة المدفوعة عند صرف مكرمة رمضان بعد معاش وزارة التضامن، وذلك حسب حالة الأسرة المستفيدة من الضمان، وعدة عوامل منها عدد أفراد الأسرة على النحو التالي:

عائلة تحتوي على فرد واحد فقط، سيتم دفع 1000 ريال سعودي.

أسرة تتكون من فردين تم دفع 1500 ريال سعودي.

عائلة تحتوي على ثلاثة أفراد، سيتم دفع 2000 ريال سعودي.

إيداع مكرمة الضمان تويتر

يمكن لأفراد الجمهور التعرف على الموعد المتوقع لصرف مكرمة رمضان من خلال حساب تويتر الخاص بوزارة الضمان الاجتماعي، وذلك على منصة التواصل الاجتماعي “

المكرمة الملكية

تشمل النظام المطور ✅#الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/P6NsWIsbKl — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) March 20, 2022

وهو حساب رسمي مؤثر يقدم كافة التحديثات والخدمات الإخبارية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ويعد أول حساب دقيق وموثوق لمحتوى الضمان الاجتماعي.

يولي المستفيدون من الضمان اهتمامًا كبيرًا به، حيث يجيب على جميع الأسئلة التي يواجهها المستفيدون من الضمان الداخلي واحدًا تلو الآخر، وقد أعلن الحساب الرسمي لتويتر الضمان الاجتماعي موعد المكرمة الرمضانية، سوف تكون في أبريل من هذا العام، وذلك عبر تغريداته على منصة تويتر.

إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي قدمنا فيه لكم التفاصيل الخاصة بموضوع صرف مكرمة رمضان، تعرفنا فيه على الرابط الخاص بالاستعلام عن موعد وتفاصيل المكرمة، كما تعرفنا على شروط استحقاق المستفيدين منها، بالإضافة إلى توضيح قيمتها حسب ظروف كل حالة، وغيرها من المعلومات نتمنى أن تكون مفيدة لكم.