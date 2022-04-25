نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بأوامر ملكية” بدأ صرف المكرمة الملكية 1443 معونة شهر رمضان 2.2 مليار ريال لمستفيدي الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن السيد أحمد سليمان الراجحي / وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن صدور توجيه ملكي بصرف المكرمة الملكية 1443، جاء ذالك من خلال تدوينه للوزير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ووجه الوزير الشكر لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، “أتوجه بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه”.

أدخل قرار صرف المكرمة الملكية 1443، السرور في نفوس الملايين من مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة، كما أعلنت اليوم نتائج أهلية حساب المواطن شهر مايو، ومعروف أن المعونة تصرف كل عام في النصف الأخير من شهر رمضان بمقدار 1000 ريال للمستفيد الرئيسي، و500 ريال للمستفيد التابع، وفي حالة أن الأسرة مكونة من 3 أفراد يتم صرف دعم قدره 2000 ريال، وفيما يلي طريقة الاستعلام الإلكتروني عن المكرمة.

رسمياً صرف المكرمة الملكية 1443

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 25, 2022

أصدر منذ قليل جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أزامره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسرعة إجراء عملية الصرف خلال الساعات القادمة حتى يتمكن المستفيدون من الاستفادة بقيمة المعونة قبل حلول عيد الفطر المبارك خاصة أن هذه المناسبة الجليلة تحتاج إنفاق أكثر من الأيام العادية تقدم المكرمة لمستفيدي الضمان المطور الجديد والقديم.

صدور أوامر بصرف معونة رمضان

المكرمة الملكية تصرف فقط للمنطبق عليهم شروط أستحقاق الضمان الاجتماعي المطور والقديم، ويبلغ عددهم أكثر من 12 مليون مستفيد سعودي، يعيشون داخل المملكة العربية السعودية ومن أصحاب الدخول المنخفضة، ويخضعون لعملية تأهيل وتدريب للقادرين منهم على العمل، حتى توفر الدولة لهم فرصة عمل يتكسبون منها.

أستعلام معونة رمضان مكرمة الملك سلمان

للاستعلام الإلكتروني عن المكرمة عليك بالدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للاستعلام، والنقر على الخانة المسجل عليها أستعلام، ثم كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة به، والضغط على عرض النتائج لتظهر له كافة التفاصيل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يمكن الآن لجميع مستفيدي الضمان الدخول على موقع الوزارة والاستعلام، لتأكيد الاستحقاق ومعرفة تفاصيل الصرف التي سوف تعلنها الوزارة خلال الساعات القليلة القادمة، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنتابع معكم كافة مراحل الصرف أول بأول.