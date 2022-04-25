إيداع المكرمة الملكية 2022 في مصارف الضمان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي حسب ما تم الإعلان عنه اليوم الاثنين 24 رمضان 1443 عبر الجهة العليا من خادم الحرمين الشريفين، ويبحث المواطن السعودي للتعرف على كيفية الاستعلام عن نزول المكمة بالحساب الضمان له وما هي المصارف المتاحة اليوم لصرف المبالغ المقررة لهم.

“خبر عاجل الان” إيداع المكرمة الملكية 2022 ما هي المصارف المتاحة للصرف

في خبر سار وعاجل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من المسؤولين عن الوزارة أنها أعلنت موافقة الملك سلمان اليوم عن إيداع 2.2 مليار ريال سعودي في حسابات الوزارة وذلك لمستفيدي الضمان الاجتماعي ليتم صرفها على الفور من المصارف المقررة للضمان وفق المواعيد التي يتم تحديدها لكل مصرف وتنظيم أوامر الصرف.

تغريده أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، في تغريده على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي .. حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه”.

قيمة صرف المكرمة الملكية التي تصرف اليوم

ألف ريال للفرد المستقل.

الأف ريال لرب الاسرة.

500 ريال للتابع.

حد اقصى للأسرة 3000 ريال.

ماهي المصارف المتاحة اليوم لصرف المكرمة

كل المصارف متاحة اليوم للحصول على المبالغ المقررة لمكرمة الملك سلمان، حيث تكون مصارف الضمان مثل الراجحي متاحة في مواعيد العمل الرسمية، والتي تستمر حتى الرابعة مساء اليوم، وتبدا المصارف عطلة عيد الفطر في 26 رمضان 1443 ويكون الصرف متاح حتى هذا الموعد.

متابعي حسابي الضماني لمعروفة نزول المكرمة فيه