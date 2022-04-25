الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل بنك الراجحي ومميزات تمويل بنك الراجحي

يعد البنك الراجحي من أعرق البنوك المتواجدة على الأراضي السعودية والتي تتم كافة المعاملات والخدمات بداخله متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، هذا ويتوفر العديد من الفروع في جميع مدن وأراضي المملكة حتى يستطيع جميع المواطنين التوجه للبنك والإستفادة من التمويلات والقروض التي يقدمها، والجدير بالذكر أن البنك الراجحي قام بتخصيص بعض فروعه لإتمام المعاملات الخاصة بالنساء تيسيراً من البنك لخدمة مواطنين المملكة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي برامج عديدة من التمويلات لكافة المواطنين من السعودين والمقيمين وذلك بهدف الحث على قيام المشروعات المختلفة التي توفر للمستفيدين الحصول على دخل شهري يساعدهم في تلبية إحتياجات الأسرة، وفيما يلي نوضح بعض الشروط الخاصة بتمويل بنك الراجحي:

يجب أن يكون المتقدم للإستفادة من تمويل بنك الراجحي قد تجاوز من العمر 25 عاماً، كما يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 65 عاماً.

لا يحق لمن يتقاضي راتب شهري يتعدى 2000 ريال سعودي شهرياً من الحصول على تمويل الراجحي.

يقوم العميل بالتوقيع على المستندات اللازمة الخاصة بالأقساط الشهرية والموضح بها الموعد المحدد للسداد والإلتزام التام بما هو موضح بها.

لا يحق للمواطنين الذين لا يعملون داخل أماكن لا يعتمدها البنك الراجحي من الحصول على التمويل.

يلتزم المواطن الذي يرغب في الحصول على التمويل من عمل خطاب لتحويل راتبه من جهة العمل التي ينتمي إليها للبنك الراجحي.

مميزات تمويل بنك الراجحي

يحصل المستفيدين من تمويل بنك الراجحي على بعض المميزات التي تساهم بشكل مباشر في الحصول على التمويل بطريقة ميسرة لكافة العملاء، وسوف نوضح فيما يلي أهم تلك المميزات: