نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي حالات ايقاف الضمان الاجتماعي المطور كما حددتها وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الموارد البشرية أول أمس عن حالات ايقاف الضمان الاجتماعي المطور والذي يعمل على ايقاف الدعم عن المستفيدين، وقد وضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك خاص بحالات الإيقاف وذلك بهدف توعية المتقدمين والتأكد من المعلومات والبيانات المسجلة بالمنصة، حيث تعمل الوزارة على استهداف الأسر الأكثر احتياجًا لتحقيق الاستقرار المالي، بالإضافة إلى إجراء بعض التغييرات على شروط الاستفادة من راتب الضمان الجديد، وهذا بهدف تحقيق رؤية المملة 2030 وتحقيق الاستقرار وتهيئة حياة كريمة للمواطن السعودي، وإليكم أبرز حالات ايقاف الضمان الاجتماعي المطور.

حالات ايقاف الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية عن الحالات التي تؤدي إلى ايقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور عن المستفيدين، ومن أبرز الحالات التالي:

عند التسجيل إذا قام المستفيد بتدوين بيانات غير صحيحة وخاطئة. عدم تحديث بيانات المستفيد في المدة التي تعلنها الوزارة. تكاسل المستفيد عن القيام بأي مهنة. لن يقبل المستفيد عرض عمل مناسب متواجد له. طلب التنازل عن المعاش لفرد آخر.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية أعلنت منذ إطلاقها برنامج الضمان المطور، إنه يستهدف فئة الأفراد لتحسين ظروفهم وتحقيق الاستقرار لهم من خلال؛ تأهلهم للتدريب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالتعاون مع صندوق التنمية ” هدف “، بالإضافة إلى ذلك فقد وضحت كيفية معرفة القبول في الضمان المطور.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

تضع وزارة الموارد البشرية بعض الشروط الخاصة التي من خلالها يستطيع المواطن التأهل لصرف معاش الضمان الشهري، وتلك الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدمون من حملة الجنسية السعودية مع بعض الاستثناءات، مثل النساء اللواتي لا يحملن الجنسية السعودية ولكن لديهن أطفال يحملن الجنسية السعودية ، والنساء اللواتي لا يحملن الجنسية السعودية ولكنهن متزوجات من رجال سعوديين. وكذلك يستثني من شرط الجنسية النساء من أمهات سعوديات وغير السعوديات، وجميع الأيتام الأرامل مع الأيتام. ألا يتجاوز دخل الأسرة الحد الأقصى وهو ألف ومائة ريال ولا يزيد عن خمسمائة ريال للفرد. ألا يكون مقيمًا في أحد المراكز السكنية. ألا يكون صاحب أصل ذي قيمة مالية عالية. بالإضافة إلى الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لجميع الأشخاص القادرين في الأسرة على العمل. كما يتم الالتزام بتلبية المتطلبات التعليمية والصحية للأطفال.

التسجيل في الضمان المطور 1443

من أهم القرارات التي وضحتها وزارة الموارد هو تمديد فترة التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور وذلك للمستفيدين من الضمان السابق، ويتم التسجيل بالضمان المطور من خلال التالي:

الوصول المباشر إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

يجب عليك النقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد من خلال الاسم وكلمة مرور.

اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية” ثم اختر أيقونة تأمين التقاعد.

اقرأ الشروط والأحكام وانقر على تبويب الاتصال بالخدمة.

اختيار مكتب التأمين المناسب لفئة المستفيد.

استكمال إدخال بيانات الأسرة وتحميل الملفات.

أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور واضغط على حفظ.

ترسل لك المنصة رقمًا مضمونًا محجوزًا للاستخدام عند طلب بيانات حول المستفيد.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين

تنشر المؤسسة السعودية للتأمينات الاجتماعية كافة شروط التمتع بمعاشات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين على النحو التالي:

ألا يكون لديه أي مصدر دخل، كما ينبغي أن لا يكون لديه عمل. يجب أن يكون المتقدمون مقيمين رسميين ودائمين في المملكة. يجب على مقدم الطلب ألا يكون لديه ممتلكات. أن تكون قيمة المعاش أقل من حد الضمان الاجتماعي. في هذه الحالة يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدمون سنه لا يقل عن 35 عام. أن يكن ليس لديه تسجيل تجاري.

وفي ختام حديثنا وضحنا حالات ايقاف الضمان الاجتماعي المطور كما صرحت بها وزارة الموارد البشرية، عبر صفحتها الرسمية بتوير، ونوهت علي المستفيدين من ضرورة التأكد من المعلومات والبيانات المدخلة أثناء التسجيل.