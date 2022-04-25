طرق الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب 1443 من منصة إنجاز، من الخدمات التي يبحث عنها الكثير عبر شبكة الإنترنت الخدمة الإلكترونية التي تقدمها وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الكترونيًا عبر منصة إنجاز وإليكم الخطوات والإجراءات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن التأشيرات برقم الطلب لعام 1443.

خدمة إنجاز للاستعلام عن التأشيرات

تعد منصة إنجاز التابعة للخارجية السعودية الموقع الرسمي الذي يقدم خدمة التأشيرات الالكترونية، وتتيح المنصة خدماتها للأفراد كذلك تقدم خدماتها للمنظمات والقطاعات وتتضمن الخدمات التي تقدمها المنصة مايلي:-

خدمات منصة التأشيرات الإلكترونية إنجاز للأفراد

خدمات منصة التأشيرات الالكترونية إنجاز للقطاعات والمنظمات

إصدار جوازات سفر للسعوديين في الخارج ممن فقدت أو سرقت أو أتلفت جوازاتهم

تجديد جواز سفر

إصدار تذكرة مرور

الدفع الإلكتروني لخدمات تصديق الوثائق

الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب 1443

من الخدمات المميزة التي توفرها إنجاز انهاء عملية الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب، كذلك الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز ويمكنك الاستفادة منها باتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول إلى منصة إنجاز لخدمات التأشيرات الإلكترونية

حدد خيار استعلام

أملأ بيانات الاستعلام وتشمل:

رقم الجواز

رقم الطلب

رمز الصورة

النقر على زر استعلام

خدمات إنجاز للأفراد

تقدم المنصة مجموعة من الخدمات الأخرى للأفراد منها :-

استمارة طلب تأشيرة الحج والعمرة الإلكترونية

الحصول على تأشيرة دخول من قبل الممثليات السعودية في الخارج

التفويض على تأشيرة عمل مساند

التفويض على تأشيرة

البحث عن طلب مقدم

دفع رسوم تأشيرة

خدمات إنجاز للقطاعات والمنظمات

تقدم منصة إنجاز باقة من الخدمات للقطاعات والمنظمات وتضم مايلي:-

استكمال طلب اعتماد مكتب عمرة

طلب الحصول على تأشيرة من الممثليات السعودية في الخارج

نموذج تسجيل شركة لإدخال طلبات التأشيرات

التفويض على تأشيرة

التفويض على تأشيرة عمل مساند

الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية

الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للمملكة