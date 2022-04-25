استعلام عن دعم ريف برقم الهوية والتحقق من الشروط اللازمة للإستحقاق ورقم دعم ريف

استعلام دعم ريف مع وصول الدفعة الجديدة، هناك المزيد من الاستفسارات حول الدعم الريفي لربات البيوت لمعرفة ما إذا كان الدعم قد تم تسليمه إلى المستفيدين، وضح الحساب الرسمي لبرنامج الدعم الريفي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مواعيد صرف الدعم ريف للمستفيدين هي من اليوم الأول إلى العاشر من كل شهر.

استعلام عن دعم ريف برقم الهوية

إذا كنت مستفيدًا من برنامج الدعم وترغب في معرفة ما إذا كان الدعم قد تم إيداعه في حسابك اتبع هذه الخطوات للتحقق :

أولاً، يجب عليك تسجيل الدخول إلى موقع دعم ريف.

الرجاء إدخال كلمة المرور الخاصة بك وتأكيد كلمة المرور الخاصة بك.

الرجاء الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

تعد الخدمات الإلكترونية طريقة ملائمة للحصول على المعلومات التي تحتاجها.ثم اختر خدمة “الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية”.

تأكد من إدخال رقم الطلب الخاص بك ورقم الهوية الوطنية في الحقول المخصصة لذلك، ثم انقر فوق أيقونة “بحث”.

سيتعين عليك الانتظار بعض الوقت حتى تظهر نتائج استعلام الدعم.

ما هي شروط استحقاق دعم ريف

لكي تكون مؤهلاً للحصول على الدعم الريفي من برنامج Reef، يجب أن تستوفي سلسلة من الشروط، على النحو التالي:

يجب أن يكون عمرك 21 عامًا على الأقل للتقدم بطلب للحصول على تمويل.

ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري للمتقدم تسعة آلاف ريال.

يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد مشاريع الدعم المالي المباشر التي يستفيد منها مقدم الطلب ثلاثة مشاريع،

ويجب ألا يتجاوز إجمالي الدعم المالي المباشر لجميع المشاريع 54 ألف ريال سعودي سنويًا.

قم بتقديم المستندات اللازمة لإثبات الأهلية للمهنة والوثائق التي تم النظر فيها لبرنامج الشعاب المرجانية.

نحن ملتزمون بتنفيذ جميع المتطلبات الصحية والفنية المعتمدة في برنامجنا.

يجب أن يكون لدى المتقدمين حساب مصرفي صالح باسمهم وأن يكونوا مسجلين على المنصة الإلكترونية.

أكمل جميع البيانات الشخصية والفنية المطلوبة من خلال التسجيل على المنصة المخصصة لهذا الغرض.

بعد استيفاء جميع الشروط،، يقدم مقدم الطلب الطلب على المنصة الإلكترونية.

يمكن للعائلات التي تتقدم بطلب الحصول على وثائق العمل الحر من إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

رقم الدعم الفني لبرنامج ريف

يحتاج بعض المستفيدين إلى طرح بعض الأسئلة المتعلقة ببرنامج الدعم الريفي، بالإضافة إلى هذه الأسئلة، هناك أسئلة حول موعد دفع الدعم وأسئلة أخرى تتعلق بالمستفيدين أو الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى نظام الدعم الريفي، لذلك هم يبحث عن أرقام وإجراءات محددة للتواصل، يشرح الإجراءات على صفحته أعلن الموقع الرسمي تويتر Twitter عن موعد الاتصال خلال شهر رمضان من خلال رقم الدعم الموحد 19930.