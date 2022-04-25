نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على 5000 الاف ريال من سلفة بضغطة زر واحدة من هاتفك وموافقة خلال ربع ساعة في المقال التالي

عندما تتعثر ظروف سداد قرضك ليس لك بديل الا ان تلجأ الى سلفة فقد تقرضك منصة سلفة 5000 ريال فورية ومع قرب الانتهاء من شهر رمضان المبارك ودخول عيد الفطر تتزايد طلبات الاسرة والاولاد وقد يعجز راتبك الشهري عن الوفاء بمتطلبات الأسرة والأولاد من شراء ملابس جديدة او احتياجاتهم الشخصية وبطلبك لسلفة مالية عاجلة قد تفك عثرتك المالية، ونوضح كيفية الحصول على سلفة وشروطها ومزاياها والبنوك التي تتعامل مع سلفة بالمقال، حيث تعد منصة سلفة واحدة من أهم المنصات في المملكة التي تقدم العديد من التمويلات السريعة والمريحة في سداد الأقساط للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي، كما أنها تقدم تمويل متوافق مع الشريعة الاسلامية، مع العلم أن تلك المنصة مخصصة فقط لتمویل الأفراد بموجب ترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي، ويُغطي تمويل منصة سُلفة، الاستخدامات الشخصية، مثل سداد الفواتير المختلفة، تحسينات المنزل، مستلزمات السفر او غيرها من المطالب اليومية العاجلة. شروط الحصول على سلفة: أن يكون سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم على أرض المملكة

يتراوح عمر المتقدم بين 18 حتى 60 عام ويشترط أن يكون كامل الأهلية.

التمویل متوفر بدون تحویل راتب.

أن يكون المتقدم على رأس العمل وألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة للموظفين وألا تقل فترة العمل عن 6 أشهر في الخدمة للقطاع الخاص. اهم مزايا تمويل سلفة : يتم اختيار مبلغ التمويل الذي تحتاجه بشكل عاجل ویتم إیداع مبلغ التمویل بشكل فوري عند اكتمال الطلب.

يتم تحديد مدة السداد التي تتناسب مع ميزانيتك الشهرية؛ وسيتم تمويلك فوراً.

عملية دفع الأقساط الشهرية أصبحت أسهل من خلال وسائل دفع إلكترونية ذكية عبر تطبيق سلفة، بحيث نجعل العملية أفضل من ناحية السرعة والأمان.

يتوافق أحكامه مع الشريعة الاسلامية .

بهامش ربحي بسيط. البنوك التي تصرف وتتعامل مع منصة سلفة: مصرف الإنماء السعودي.

البنك السعودي الفرنسي.

البنك الأهلي سعودي.

بنك ساب السعودي.

بنك البلاد.

بنك الرياض السعودي.

البنك العربي السعودي.

البنك السعودي للاستثمار.

مجموعة سامبا المالية.

بنك الأول السعودي.

بنك الجزيرة.

مصرف الراجحي السعودي. كيفية تقديم طلب سلفة عبر المنصة: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة .

ثم تدخل عبر حسابك أو إنشاء حساب جديد.

ثم تقوم باختيار بند طلب التمويل الشخصي.

ثم تحديد المبلغ المالي الذي يرغب المتقدم في الحصول عليه ويكون 5000 ريال سعودي كحد أقصى وتحديد عدد الاقساط.

ثم تستكمل وتسجيل كافة البيانات الشخصية.

ثم يتم إرفاق صورة شخصية والمرفقات المطلوبة.

ثم ترفع الطلب وانتظر لكى يتم مراجعة البيانات والتاكد من صحتها والموافقة ويحول لحسابك الشخصي طلبك للسلفة. عمر شويل - جدة احصل على 5000 الاف ريال من سلفة بضغطة زر واحدة من هاتفك وموافقة خلال ربع ساعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل على 5000 الاف ريال من سلفة بضغطة زر واحدة من هاتفك وموافقة خلال ربع ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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