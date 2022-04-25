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شروط بنك التنمية الاجتماعية للمشاريع 2022، جاء تمويل بنك التنمية الاجتماعية للمشاريع ضمن المبادرات الهامة التي تتطلع لها المملكة وفقا لرؤيتها 2030 من أجل دعم العجلة الاقتصادية وتحسين معيشة الأفراد والأسر من خلال مساعدتهم على إنشاء مشاريع صغيرة فى المجالات المختلفة لتوفير دخل خاص بهم وتشجيعهم على العمل الحر، حيث حرص بنك التنمية الاجتماعية على تقديم قروض لمن يرغب فى إنشاء مشروع خاص به وتمويله لمن تنطبق عليه شروط التمويل، فلكل من يرغب فى معرفة شروط التقديم للحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية تابع هذا المقال. شروط التقديم على بنك التنمية الاجتماعية أن يكون المتقدم لطلب التمويل سعودي الجنسية وتتوافر فيه شروط التقديم.

ألا يقل عمر طالب التمويل عن 21 عاما ولا يتجاوز عمر 60 عاما.

لا يشترط توافر الخبرة فى الأنشطة التجارية أو الخدمية لدى المتقدم ولكن سيتم عمل تقييم له من خلا مقابلة شخصية، ولكن يشترط قدرته على القراءة والكتابة، وبالنسبة للأنشطة المهنية يتطلب حصوله على مؤهل مهني أو خبرة لا تقل عن 6 أشهر.

أن يكون المتقدم متفرغ من أجل تشغيل مشروعه.

ألا يجمع المتقدم بين عدة طلبات تمويل من البرامج المختلفة للبنوك التمويلية.

أن يكون الوضع المالي والإئتمانى للمتقدم يسمح بحصوله على تمويل.

أن يقدم أي ضمان عيني أن كفيل غارم بمقدار %70 من قيمة التمويل التي يرغب فى الحصول عليها من البنك.

ويمكن التقديم وتقديم الأوراق على رابط الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية. مميزات تمويل المشروعات من بنك التنمية الاجتماعية يسمح بنك التنمية الاجتماعية بتقديم القروض لتنفيذ مجموعة من المشروعات بشرط ألا يبدأ حجم التمويل من 50 ألف ريال وألا يتجاوز 300 ألف ريال.

تصل مدة التمويل إلى 8 سنوات.

يتم سداد القرض عن طريق دفع أقساط شهرية.

تصل فترة السماح إلى عام ونصف.

يتم دفع رسوم إدارية تصل إلى نسبة %4 من أصل التمويل. المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية صورة من بطاقة الهوية.

صورة من المؤهل العلمي.

صورة شهادة تفيد حصول المتقدم على خبرات للأنشطة المهنية.

تقديم خطة العمل للمشروع. عمر شويل - جدة شروط بنك التنمية الاجتماعية للمشاريع 2022.. ورابط التقديم - ثقفني

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