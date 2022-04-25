الآن متاح لك طلب تمويل شخصي 30 ألف دون كفيل من شركة المتحدة تسهيل الشروط والرابط

تقدم شركة تسهيل قرض بدون كفيل وبدون تحويل راتب يصل الى 30 الف ريال وبشروط ميسرة فى السداد وعلى فترة سداد تصل الى 24 شهرا ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، ونوضح شروطه ومزاياه وكيفية التقديم عليه بداخل المقال بالتفصيل، حيث تعد الشركة المتحدة تسهيل من إحدى أشهر شركات الخِدْمَات المالية المتواجدة في المملكة، وقد قامت الشركة بتوفير الكثير من البرامج والخدمات المالية التي من بينها برنامَج تسهيل واصبح متاح لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، وتتم الموافقة على التمويل بسرعة كبيرة طالما مستوفي الشروط.

شروط التمويل الشخصي من شركة تسهيل:

أوضحت شركة تسهيل منخلال صفحتها الرسمية عن ضرورة توافر بعض الشروط الهامة لكي يتم الحصول على التمويل الشخصي، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال لكل متابعينا هذه الشروط وهي:

يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 25 عام حتى 50 عام بحد أقصى ولا يزيد عن ذلك إلى في حالة أن المتقدم شخص متقاعد يكون عمره بحد أقصى 70 عام

كما يشترط ألا يقل الدخل الشهري عن 10000 ريال للشخص العامل وألا يقل عن 5000 ريال للشخص المتقاعد.

كما يشترط ألا تزيد مدة الخدمة في العمل الحالي عن 3 أشهر.

اهم مزايا التمويل الشخصي من تسهيل:

من اهم مزاياه تمويل سريع وفوري في حالة توافي شروط التمويل.

متاح لكل من المواطنين والمقيمين بالمملكة.

لا يحتاج إلى كفيل.

ولا يحتاج إلى عملية تحويل راتب.

الحد الأقصى لمبلغ التمويل 30 ألف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

مدة سداد الأقساط على فترات طويلة تصل إلى 24 شهرا.

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

الأوراق والمستندات المطلوبة للتمويل:

مطلوب تقديم صورة من الهوية السعودية، وصورة من الجواز في حالة غير السعودي.

مطلوب تقديم أوراق بإثبات العمل.

مطلوب تقرير كشف حساب راتب 3 شهور ماضية.

كيفية التقديم على طلب تمويل شخصي من تسهيل: