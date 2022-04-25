تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية وموعد صرف الراتب. حيث تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة وكذلك المساعدات. كما تقدم الحكومة الدعم للمحتاجين بمختلف أنواعه وصوره. ويعتبر دعم الضمان الاجتماعي هو أحد أهم صور الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. حيث يوفر الضمان الاجتماعي للمستفيدين المساعدة في الارتقاء بمستوى الدخل لديهم. كما يوفر لهم يد العون في توفير مختلف متطلباتهم واحتياجاتهم الشخصية. ولذلك يعتبر هو أحد أهم أنواع الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما يعتبر أمر التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والمطور هو أمر يشغل بال جميع المواطنين. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض قرار الوزارة بتمديد فترة التسجيل وكذلك موعد نزول الراتب الشهري. كما يمكنك التعرف أيضاً على الأمراض المشمولة من الضمان الاجتماعي وأهم الشروط المطلوبة للحصول على إعانة الأمراض.

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم مصادر الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار نظام جديد للضمان الاجتماعي وذلك بعد إصدار المرسوم الملكي السعودي. والذي ينص على إلغاء العمل بالنظام القديم والانتقال إلى النظام الجديد وذلك بدءا من عام 1444. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار هذا النظام للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وللاسر الأشد احتياجا بالمملكة. ولكي يتمكن جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي النظام القديم من التسجيل في النظام الجديد للضمان فقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن تمديد مدة التسجيل زلي اليوم الموافق 30 أكتوبر لعام 2022. كما أكدت الوزارة إنه لم يتم الإقتراب من معاش المستفيدين للنظام القديم خلال هذه الفترة.

موعد صرف راتب الضمان الشهري

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تقم بتحديد يوم محدد من كل شهر يتم به نزول الراتب الشهري للضمان الاجتماعي المطور. ولكن قد أعلنت الوزارة أنه في حالة نزول الدعم لأحد المستفيدين يتم إرسال إشعار له ليتمكن من صرف الراتب. وذلك من خلال رقم الهاتف الخاص به الذي تم تسجيله عند التقديم. كما ذكرت الوزارة أنه يتم صرف الدعم بعد الانتهاء من دراسة نتيجة الأهلية للمتقدم. كما إن الوزارة قامت بتوضيح أنه يتم إصدار نتيجة الإستحقاق بصورة تدريجية.