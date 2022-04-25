نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفع زكاة الفطر عبر الراجحي .. تعرف على الطريقة والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة دفع زكاة الفطر عبر الراجحي هي أحد الوسائل السهلة التي يمكن من خلالها عملاء مصرف الراجحي دفع زكاة الفطر الخاصة بهم بدلاً من التوجه إلى أي من مكاتب جمع الزكاة، حيث يتم ذلك عبر موقع البنك الإلكتروني أو تطبيق الراجحي للأفراد على الجوال، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني طريقة دفع الزكاة من خلال الراجحي وأهم المميزات والشروط اللازم توافرها.

كيفية دفع زكاة الفطر عبر الراجحي في السعودية عبر التطبيق

يستطيع عميل الراجحي دفع زكاة الفطر عبر تطبيق الراجحي على الجوال الخاص به، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

أولاً، يتم تنزيل تطبيق الراجحي جوال للأندرويد أو الآيفون. ثم يتم فتح التطبيق وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. من ثم النقر على “تسجيل الدخول”. بعد ذلك يتم إدخال رمز التأكيد المرسل من الراجحي عبر رسالة نصية على رقم الجوال المسجل في بوابة أبشر. ثم الضغط على أيقونة “تحويل”، ومنها اختيار “تحويل إلى جمعية خيرية”. ثم النقر على اسم الجمعية المراد إخراج زكاة الفطر من خلالها من بين قائمة الأسماء التي تظهر أمامك. من ثم النقر على الحساب المستخدم في دفع الزكاة، وتحديد قيمة الزكاة بالريال السعودي. وأخيرًا تظهر رسالة إتمام عملية الدفع بنجاح.

طريقة دفع زكاة الفطر عبر الراجحي عبر الموقع الإلكتروني

كما يمكن إخراج الزكاة عبر الموقع الرسمي لبنك الراجحي من خلال الخطوات الآتية:-

أولاً، يتم الدخول مباشرة إلى موقع الراجحي مباشر للأفراد. ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به. من ثم يتم إدخال رمز التأكيد والضغط على “دخول”. بعدها يتم الضغط على “تحويل”، ومنها “التحويل إلى جمعية خيرية”. ثم الضغط على “دفع زكاة الفطر”. من ثم النقر على “اختيار حساباتي”، وإدخال قيمة الزكاة. وأخيرًا يتم النقر على إتمام دفع زكاة الفطر.

مميزات إخراج الزكاة عبر مصرف الراجحي

يتمتع عملاء الراجحي بعدد من المزايا عند دفع الزكاة من خلال المصرف، والتي تتمثل فيما يلي:-

إخراج زكاة الفطر بسهولة بحد أدنى 25 ريال سعودي لأي من الجمعيات الخيرية في المملكة.

دفع الزكاة عبر الراجحي تتفق تمامًا مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

تحويل مبالغ زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية في أسرع وقت.

إخراج الزكاة من خلال الراجحي مجانية وبدون أي رسوم.

شروط دفع الزكاة من خلال بنك الراجحي السعودية

كما يوجد شروط يجب توافرها للتمكن من إخراج الزكاة عبر الراجحي، والتي تشمل الآتي:-

يجب أن يمتلك العميل حساب جاري في مصرف الراجحي.

فتح محفظة استثمارية في البنك.

تحويل قيمة الزكاة إلى أي من الجمعيات الخيرية في المملكة.

يجب أن يتضمن الحساب الجاري قيمة زكاة الفطر بحد أدنى 25 ريال.

إتمام عملية دفع الزكاة عبر تطبيق الراجحي أو مباشر للأفراد.

كيفية دفع زكاة الفطر إلكترونيًا

كما يمكن إخراج الزكاة إلكترونيًا من خلال موقع زكاتي عبر الخطوات الآتية:-

أولاً، الدخول مباشرة إلى موقع زكاتي. من ثم النقر على “خدمات إلكترونية”. ثم اختيار حاسبة الزكاة، وإدخال قيمة الزكاة نقدًا أو ذهب أو أسهم. الحاسبة مسئولة عن حساب مقدار زكاة الفطر بالريال السعودي. بعد ظهور قيمة الزكاة يقوم المستخدم بالضغط على “دفع”. من ثم يتم اختيار طريقة الدفع سواء حساب بنكي، الفيزا، أو بطاقة مدى. ثم يتم إدخال رقم الهاتف الجوال، والنقر على “تأكيد الدفع”. تظهر رسالة على الشاشة تفيد بنجاح عملية دفع الزكاة بشكل إلكتروني.

بذلك نكون قدمنا كافة تفاصيل دفع زكاة الفطر عبر الراجحي من حيث الطريقة والمزايا والشروط اللازم توافرها، كما أوضحنا طريقة إخراج الزكاة إلكترونيًا عبر موقع زكاتي.