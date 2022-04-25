طريقة شحن رصيد زين السعودية 1443

يبحث الملايين من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة شحن رصيد زين السعودية على محرك البحث “جوجل”، وتتيح شركة زين السعودية للإتصالات الكثير من خدماتها لعملائها بأسهل الطرق ومن أبرز هذه الخدمات خدمة الشحن وسنوضح لكم خلال المقالة أكثر من طريقة لذلك، وتُعد شركة زين أحد أكبر شركات الإتصالات في المملكة العربية السعودية حيث تستحوذ الشركة على أكبر عدد عملاء بالمقارنة بالشركات الأخرى وهذا يُشير إلى ثقة المواطنين لها وبخدماتها وبعروضها، وتتمتع الشركة بخدمة عملاء مميزة ترد على كل تساؤلات وأسئلة العملاء على مدار 24 ساعة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية شحن رصيد زين كما وضحنا لكم في مقال سابق رقم خدمة عملاء زين، فإلى نص المقال.

طريقة شحن رصيد زين

تحرص شركة زين للإتصالات على الإعتماد على التقنية الحديثة في تقديم جميع خدماتها إلى عملائها للتسهيل عليهم، ويُمكنكم شحن رصيد خطكم بأكثر من طريقة توفرها الشركة، ونوضحها لكم بالتفصيل كالتالي:

أولاً الشحن أونلاين عبر الموقع الرسمي لشركة زين بإدخال رقم الهوية ورقم الجوال وبيانات الشحن وطريقة الدفع.

بإدخال رقم الهوية ورقم الجوال وبيانات الشحن وطريقة الدفع. ثانياً عبر الإتصال على رقم 1717 واتباع الرسالة الصوتية.

ثالثاً من خلال كود الشحن وهو *141*رقم بطاقة الشحن#.

شحن الرصيد عبر الراجحي

يتيح بنك الراجحي لعملائه استخدام بطاقاتهم الإئتمانية في شحن الرصيد الخاص بهم، ونوضح لكم أيضاً إمكانية شحن الرصيد من خلال الراجحي عبر خطوات إلكترونية بسيطة، فقط قم بإتباع الخطوات التالية:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لشركة زين صفحة شحن الرصيد.

ثانياً قم بالنقر على شحن الرصيد.

ثالثاً قم بإدخال كل المعلومات المطلوبة مثل رقم الجوال ورقم الهوية أو الإقامة وادخل مبلغ الشحن.

رابعاً قم بإختيار طريقة الدفع فيزا أو ماستركارد.

خامساً ادخل البريد الإلكتروني الخاص بك.

سادساً ادخل بيانات البطاقة الإئتمانية.

وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم الذي تحدثنا فيه معكم عن خدمات شركة زين وكيفية الشحن من خلال العديد من الطرق، ولأي استفسار أو سؤال لديكم فقط قوموا بالتواصل معنا عبر التعليقات واتركوا أسئلتكم بالأسفل وسوف نقوم بالرد عليها خلال ساعات قليلة قادمة