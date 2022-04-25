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مقادير الغريبة الناعمة بالكوب تعتبر من أكثر الطرق التي تساعد على نجاح الغريبة، لأن الكوب يساعد على تساوي نسب المقادير بشكل كبير، مما يجعل جميع السيدات تريد معرفة المقادير، لتحضير غريبة لذيذة وشهية في عيد الفطر، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم مقادير الغريبة الناعمة بالكوب. طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب مقادير الغريبة الناعمة بالكوب أربع كؤوس كبيرة من الدقيق المنخول.

٢٠٠ جرام من السكر الناعم.

٢ كأس كبير من السمنة البلدي الطرية.

بياض بيضة كبيرة الحجم.

عشرة جرام من الفانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

١٠٠ جرام من الفستق. طريقة التحضير ضعي السمنة البلدي في وعاء متوسط الحجم للخلط، ثم اخفقيها بالمضرب اليدوي حتى تكتسب اللون الأبيض. ضيفي مقدار السكر إلى السمنة البلدي، ثم اخفقيهم لمدة كافية، حتى يختلطوا، ثم ضيفي الدقيق جزء بجزء، ثم امزجي المكونات بالمضرب لمدة ربع ساعة. قومي بوضع بياض البيض إلى الخليط السابق، ثم اخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس مثل العجينة. شكلي العجينة إلى دوائر صغيرة الحجم ورصيها في الصواني، ثم زينها بالفستق، ثم ضعيها في الفرن بعد تسخينه، ثم اتركيها لمدة عشر دقائق، حتى تنضج الغريبة الناعمة، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل الغريبة الناعمة في البيت المقادير كأس كبير من السمن البلدي المثلج.

٢ كوب كبير من الدقيق.

كوب إلا ربع كبير من السكر المطحون.

ملعقة من الفانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب كبير من البندق المكسر.

بياض بيضة. طريقة التحضير اخلطي السمنة البلدي مع السكر المطحون جيدا بالمضرب الكهربائي، حتى يتكون مزيج كريمي. ضيفي بياض البيضة والفانيلا إلى المزيج السابق، ثم اخفقيهم جميعا لمدة ست دقائق، ثم اسكبي فوقهم مقدار الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في المزج، حتى تلاحظي تكون عجينة لينة لديك. قومي بتشكيل عجينة الغريبة إلى دوائر صغيرة، ثم ضعيها على الصواني وزينيها بالبندق المجروش، ثم قومي بإدخالها فرن ساخن، ثم اتركيها على حرارة هادئة لمدة ربع ساعة. اتركي صواني الغريبة جانبا، حتى تبرد تماما، وتصبح الغريبة الناعمة جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الغريبة الناعمة بخطوات بسيطة وسهلة - ثقفني

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