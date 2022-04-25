نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب تأخير إيداع المكرمة الملكية 1443هـ بالمملكة العربية السعودية وأهم شروط صرف مكرمة الكلك سلمان في المقال التالي
بعد التأخير في نزول دعم المكرمة الملكية الخاصة بالضمان الإجتماعي لشهر رمضان من العام الحالي 1443ه، اصبح الكثيرين يتساءلون داخل المملكة عن سبب هذا التأخير وما هو السبب وراء عدم صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين عن بدء إعلان صرف المكرمة الملكية، كافة تلك الأسئلة هي أكثر الأسئلة تدولاً على مواقع التواصل المختلفة مثل تويتر وفيسبوك وغيرها وخاصة مع بداية الدخول الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم وحتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي بخصوص موعد صرف المكرمة الملكية التي يشرف عليها فخامة الملك سلمان شخصياً.
موعد صرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي المطور
بعد أن تساءل الكثيرين من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من المستحقين لصرف دعم المكرمة الملكية التي تم الإعلان عنها من خلال التعاون بين الحكومة السعودية ووزارة التنمية الإجتماعية، كان قد ظهر الكثير من التوقعات التي تشير إلى أن موعد صرف دعم المكرمة الملكية من المقرر أن يتم نزوله في الحسابات الخاصة بالمستفيدين لمعاش الضمان الإجتماعي قبل قدوم عيد الفطر المبارك، ويؤكد على هذه التوقعات ما قد حدث في العام الماضي مثل هذا، حيث قد تم تقديم الموعد الخاص براتب الضمان بناءاً على توجيهات من الملك سلمان.
شروط صرف المكرمة الملكية
تستهدف المكرمة الملكية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا في المجتمع السعودي ومن بين هؤلاء الفئات الارامل وكبار السن والعاطلين عن العمل والمطلقات والأيتام، وجاءت شروط الحصول على المكرمة الملكية ما يلي:
- لابد أن يكون الشخص المتقدم الذي يحصل على صرف المكرمة الملكية يحمل الجنسية السعودية ومقيم داخل المملكة بشكل دائم أي قبل بداية صرف المنحة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
- لا يجب أن يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- يجب أن لا يمتلك المتقدم أي سجلات عقارية أو تجارية أو أي سجلات زراعية خاصة به.
ما هي أسباب تأخير نزول إيداع مكرمة الضمان الملكية 1443ه
- يرجع سبب التأخير في صرف منحة المكرمة الملكية من خلال أمر ملكي من فخامة الملك سلمان إلى وزارة الموارد البشرية والتي تقوم الآن ببحث مراجعة كافة الفئات المستحقة لصرف الدعم، وذلك حتى يصل الدعم للاشخاص المستحقين له بالفعل دون غيرهم.
- كذلك يعود التأخير في صرف المكرمة الملكية إلى إجراء تحديثات في شروط استحقاق الصرف للأشخاص من مستفيدي معاش الضمان الإجتماعي للنظام القديم والنظام المطور.
- بالاضافة إلى زيادة أعداد الأشخاص المستفيدين من المكرمة لهذا العام عن كافة الأعوام الماضية، وهو ما يتطلب الكثير من الوقت للبحث من وزارة الموارد البشرية.
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