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عمر شويل - جدة الاعتكاف هو البقاء في المسجد فترة من الوقت للعبادة وترك الدنيا ومشاكلها، ويمكن أن يكون اعتكاف في أي شهر، ولكن الاعتكاف في شهر رمضان أفضل وقت، كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعتكف باستمرار في شهر رمضان الكريم، وخلال الأيام العشرة الماضية تساءل الكثيرين عن طريقة التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام 2022، ويسلط هذا التقرير الضوء على كيفية الاشتراك في خدمة “الاعتكاف” في المسجد الحرام 2022، فتابعونا للتعرفوا على كل ما يتعلق بالأمر.

طريقة التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام 2022

يبدأ التسجيل للاعتكاف في نهاية شهر شعبان، وينتهي التسجيل في العاشر من رمضان، وتصدر التصاريح من 16 إلى 19 رمضان، وتتمثل خطوات التسجيل فيما يلي:

زيارة موقعي المجلس التنفيذي للمسجد الحرام والمسجد النبوي. انقر فوق رمز تسجيل الدخول. ثم تقدم بطلب تسجيل اعتكاف جديد. أضف المعلومات المطلوبة ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو تصريح الإقامة. ثم اقرأ شروط الاستخدام وانقر لقبول. سيتم إرسال رسالة إلى هاتفك المحمول تشير إلى اكتمال التسجيل.

معايير التسجيل في خدمة الاعتكاف

يمكن للأفراد الحصول على تصريح الخصوصية وفقًا للشروط التالية:

يجب ألا يقل عمر الأفراد عن 18 عامًا.

يحرم اختلاط الرجال والنساء في الاجتماعات.

أيضا التخريب المتعمد يمنع الأشياء في المسجد الذي يتم فيه الاعتكاف.

الملصق غير مسموح به.

يحظر على أي شخص في اعتكاف أن يأخذ دروسًا في المسجد.

كذلك يحزر تمامًا إحداث أي أعمال تخريب او إجرام داخل المسجد.

خطوات الاستعلام عن طلب الاعتكاف

يمكن التعرف على طلبات التسجيل في الاعتكاف من خلال ما يلي:

قم بزيارة المجلس التنفيذي للمسجد الحرام والمسجد النبوي. اضغط على زر “طلب اعتكاف”. أضف رقم بطاقتك أو رقم مكان إقامتك. أدخل رقم طلب الاعتكاف. يظهر رمز الطلب المعلومات التي تحتاجها.

المسموح دخوله مع الأفراد المعتكفين

يُسمح للأشخاص في الاعتكاف بأن يكون لديهم بعض الأغراض الأساسية للحفاظ على نظافة المسجد الحرام، ولا يُسمح بأغراض إضافية في المسجد الحرام، والتي تتمثل في:

سجادة صلاة.

وسادة.

غطاء خفيف.

لباس الإحرام للرجال فقط.

شروط الاعتكاف الجديدة في المسجد الحرام