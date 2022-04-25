نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد صرف نفحة مكرمة الضمان المالية “هل نزلت اليوم” وهل يتم تقديم موعد نزول راتب الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد صرف نفحة مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية 2022 “هل نزلت اليوم” فمع دخول العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان يترقب مستفيدي الضمان الاجتماعي صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتوجيهاته بصرف مكرمة الضمان للعام الحالي، ويبدأ مستفيدي الضمان يومهم بالتساؤل الشهير “هل نزلت مكرمة الضمان الاجتماعي اليوم” وما هو موعد إيداع المكرمة الملكية، ولماذا التأخير في الإعلان عن معونة رمضان الملكية هذا العام،ومع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم حيث اليوم هو 21 رمضان 1443، يتخوف البعض من عدم الإعلان عن مكرمة لمستفيدي الضمان هذا العام، إلا أننا ننتظر معكم مفاجأة بالإعلان عن مكرمة رمضانية سخية هذا العام، تتجاوز في قيمتها ما تم صرفه لمستحقي برامج الضمان في العام العامش والأعوام السابقة، وذلك نظرا للظروف المعيشية التي اتبعت موجة التضخم وارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، مما يستوجب معه صرف مبالغ إضافية وزيادة الدعم المُخصص للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي على اختلاف أنواعها.

متى موعد صرف نفحة مكرمة الضمان “هل نزلت اليوم” تقديم نزول راتب الضمان

وتجدر الإشارة إلى التوقعات بأن يكون موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي ونزول الإيداع في حسابات مستفيدي الضمان قبل عيد الفطر المبارك، ويُعزز تلك التوقعات ما حدث في العام الماضي، حيث تم تقديم موعد صرف راتب الضمان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تفرقنا أيام قليلة أيضاً عن موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي، حيث أنه من المرجح أن يتم تقديم موعد صرف راتب الضمان والذي من المقرر سلفاً أن يتم صرفه يوم الاثنين 2 مايو 2022، وهو الموافق صباح يوم 1 شوال واليوم الأول من عيد الفطر المبارك، ومع تأخر نزول إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي عن الموعد المعتاد سنويا، واقتراب موعد صرف راتب الضمان، لذلك يتوقع الكثيرين من مستفيدي الضمان أن يتم صرف الراتب مع المكرمة، وذلك خلال عدة أيام، حيث من المتوقع أن يتم تقديم موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان قبل الإجازة الرسمية الخاصة بعيد الفطر.

متى موعد صرف مكرمة الضمان المالية “هل نزلت اليوم

ويجب التوية إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “hrsd.gov.sa”، لم يصدر عنها أي معلومة أو تصريح رسمي بخصوص نزول المكرمة الملكية أو موعد صرف راتب الضمان واحتمالية تقديم الموعد، وذلك حتى وقت كتابة سطور هذا التقرير، أما عن المراحل المتبعة لصرف مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية فيمكن أن نُلخصها في التالي:

أولاً: يصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهاته بتخصيص مبالغ خاصة بمكرمة الضمان، وذلك بأمر ملكي. ثانياً: يوجه الملك سلمان بصرف المكرمة الملكية تحت مسمى “معونة رمضان”. ثالثاً: يقم وزير الموارد البشرية خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه البالغ بالفئات الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي. رابعاً: تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن المبالغ التي سيتم تخصيصها للعائل والتابع والفرد المستقل. خامساً تُحدد وزارة الموارد البشرية الفئات المستفيدة والتي ينطبق عليها شروط استحقاق معونة رمضان الملكية. سادساً: تقوم وزارة الموارد البشرية بإيداع مخصصات مكرمة الضمان لمستحقي الضمان الاجتماعي بحساباتهم المصرفية. سابعاً: يتوجه مستفيدي مكرمة سلمان الملكية للمصارف وسحب مستحقاتهم من مكرمة الضمان سواء من المصرف أو مكينات السحب الألية.

هل نزلت مكرمة الضمان اليوم وما هو موعد صرف وإيداع المكرمة الملكية

ونعود ونؤكد إلى أنه لم يصدر تصريحات رسمية سواء من وزارة الموارد البشرية أو من الديوان الملكي بخصوص تحديد موعد مُحدد لصرف مكرمة الضمان الاجتماعي أو موعد نزول إيداع راتب الضمان، إلا أن جميع المؤشرات تؤكد صرف الراتب والمكرمة قبل بداية عيد الفطر المبارك.

شروط الاستحقاق لمكرمة الضمان الاجتماعي الملكية في رمضان 1443

يتم صرف مكرمة الضمان الاجتماعية لأصحاب الجنسية السعودية وحاملي بطاقات التنقل فقط، بشرط تسجيلهم في الضمان.

يتم تطبيق معيار الحد المانع للاستحقاق حسب شروط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

أن يكون راتب المستفيدين من المكرمة لا يزيد عن 3600 ريال، وبذلك تشمل مستفيدي حساب المواطن أيضا.

أثبات إذا كان الفرد مستقل أو تابع، حيث يحصل المستقل عن 1000 ريال بينما يحصل التابع على 500 ريال.

يجب التسجيل في أحد برامج الضمان الاجتماعي على أن تنطبق بيانات المواطن وبيانات الدخل طبقا لما هو موجود على منصة أبشر.

هل نزلت المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي اليوم

وجب علينا أن ننبه إلى أن جميع ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد نزول مكرمة الضمان لا أساس له من الصحة، حيث قام بعض رواد التواصل الاجتماعي خاصة على موقع تويتر، تفيد بأنه تم نزول مكرمة الضمان للبعض وأن البعض الأخر سيتم صرف المكرمة الملكية لهم.

وزارة الموارد البشرية لم تصدر تصريحات بموعد نزول إيداع مكرمة الضمان 1443

#معونة_شهر_رمضان_الضمان_الاجتماعي الف مبروك ظهور ايقونة المعونه لبعض المستفيدين وجاري الظهور للجميع ان شاء اللهً — كل مايخص الضمان الاجتماعي (@oupflis5ftTvPA8) #معونة_شهر_رمضان_الضمان_الاجتماعي



الف مبروك ظهور ايقونة المعونه لبعض المستفيدين وجاري الظهور للجميع ان شاء اللهً — كل مايخص الضمان الاجتماعي (@oupflis5ftTvPA8) April 19, 2022

الاستعلام عن نزول إيداع مكرمة رمضان 1443 – 2022

يجب أن يكون له حساب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم الدخول مباشرة على بوابة النفاذ الوطني الموحدة أو رابط الضمان الاجتماعي المطور. يبدأ التسجيل برقم الهوية واتباع كافة خطوات التسجيل. يجب تسجيل رقم الهاتف لتسلم رسائل الوزارة. كما يمكن التواصل بالرسائل النصية عبر الاتصال على رقم 11157. يكون رقم 19911 رقم هاتف الضمان الموحد للاستعلام والتواصل المباشر.

مقارنة مكرمة الضمان الملكية العام الماضي وتوقع زيادتها العام الحالي 1443

مسلسل المستفيدين من مكرمة الضمان قيمة مكرمة العام الماضي 1442 قيمة المكرمة المتوقعة هذا العام 1443 1 الفرد المستقل 1000 ريال 1200 ريال 2 العائل 1000 ريال 1200 ريال 3 التابع 500 ريال 600 ريال 4 أسرة من فردين 1500 ريال 1800 ريال 5 الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 2000 ريال 2400 ريال 6 أسرة من أربعة أفراد 2500 ريال 3000 ريال 7 أسرة من خمسة أفراد 3000 ريال. 3600 ريال متى موعد صرف مكرمة الضمان الملكية “هل نزلت اليوم” هذا ومن المتوقع خلال الساعات القادمة نشر خبر نزول مكرمة الضمان الاجتماعي 1443، وستقوم وكالة الأنباء السعودية واس بنشر الخبر تحت بند الأوامر الملكية، لذلك فنحن نترقب معكم الإعلان عن نزول إيداع إكرامية رمضان لهذا العام، بعد تأخير لم يتوقعه مستفيدي الضمان الاجتماعي، ونسعد دائما باستقبال استفساراتكم من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم أخر أخبار الضمان الاجتماعي وذلك فيما يخص مكرمة الضمان الملكية وهي معونة رمضان التي تصدر بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التوقعات الخاصة بموعد صرفها ونزول الإيداع بالمصارف لمستفيدي الضمان الاجتماعي، كما استعرضنا أيضا التوقعات الخاصة بتقديم موعد صرف ونزول ‘يداع راتب الضمان الاجتماعي، ونسعد دائما بتلقي استغفاراتكم وتساؤلاتكم من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.