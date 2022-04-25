نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل على منصة سلفة في 15 دقيقة فقط تحصل على اسرع قرض 5000 ريال سعودي في المقال التالي
زادت في الاونة الاخيرة أن الكثير من المواطنين السعوديين يرغبون بالحصول علي قرض سريع و فوري . وذلك من خلال قيامهم بالتسجيل على موقع منصة سلفة الالكترونية الرسمي ؛ والذي يصل الى 5000 ريال سعودي . وذلك لكي يتمكنوا من الحصول على القرض المقدم منها وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وكذلك الأزمات الحالية . وأنه نعلم جيدا أن المملكة العربية السعودية من الدول التي تعمل جاهدة من خلال تحسين عمليات الدخل لكافة مواطنيها بشتى الطرق . ويأتي ذلك عن طريق إتاحة عدة وسائل لدعم مواطنيها من خلال إطلاق منصات تمويلية تساهم في رفع الحالة المعيشية والاقتصادية لهم . ولهذا فقد ازدادت عمليات البحث المتكررة عن منصة سلفة الالكترونية . والتي سوف نعرضها على حضراتكم الآن وسوف نجاوب من خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا موقع ثقفني عن الاجابات والاستفسارات بخصوص كل مايدور عن منصة سلفة وكيفية التسجيل . وكذلك أيضا معرفة ماهو التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة . وأهم شروط الحصول على قرض منصة سلفة .
ماهو التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة
نعلم جميعا مدى كم النفقات التي تنفق في شهر رمضان المبارك . وذلك في الظروف المالية الصعبة في تلك الأيام . وغير شهر رمضان المبارك تلك الظروف الاقتصادية الصعبة قد أصابت عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية . وذلك جراء ماحدث من انتشار فيروس كورونا وحتي يومنا هذا . فأذا كنت تنوي القيام بمشروع صغير لسداد ما يمكن سداده من خلاله ؛ وكذلك كسب لقمة العيش تسد به احتياجاتك الشخصية . ولو كنت تمتلك بنت لا تعرف كيف تقوم بتجهيزها . أو أن كنت تمتلك ابناء لا تعرف كيف تقوم بسداد مصاريفهم الدراسية ولكن لا تعرف . الآن يمكنك عمل كل هذا بمجرد عدد بسيط من الخطوات قامت بتسهيلها عليك منصة سلفة الالكترونية . فأذا كنت تريد قرضًا شرعيًا قم بالدخول واحصل على قرضك من منصة سلفة . فأن منصة سلفة تتبع في كافة عملياتها التمويلية أحكام الشريعة الإسلامية . وكذلك تتفق معها تمام التوافق هذا من الناحية الشرعية . وإذا كنت تريد التعرف أكثر عنها فإن منصة سلفة شركة معتمدة ومرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . ليس هذا فقط بل هي اسرع منصة تمويلية داخل المملكة العربية السعودية . وذلك من حيث السهولة وسرعة الحصول على التمويل . فأنه من خلال تسجيلك على المنصة كل ماعليك فعله هو الانتظار لمدة 15 دقيقة فقط وتحصل على تمويلك . وكذلك مبلغ التمويل الشخصي يصل معك من مبلغ 1000 ريال سعودي وحتى مبلغ 5000 ريال سعودي . كذلك الافضل أيضا أنه يمكنك تحديد المدة المناسبة والاقتصادية لك في السداد . والتي تناسبك فلك حرية الاختيار . والآن سوف نتعرف سويا على اجابة الكثيرين في كيفية القيام بعملية التسجيل . وكذلك معرفة الشروط للحصول على التمويل من منصة سلفة .
والان تعرف على اسهل خطوات التسجيل على منصة سلفة
كما ذكرنا أن منصة سلفة اتاحت لك سهولة في التسجيل . وكذلك قد قامت بابعاد أي معوقات تخص المتقدمين للتسجيل عليها . وذلك من خلال وضع خطوات بسيطة يمكنك اتباعها وفورا تحصل على القرض الشخصي الذي تريده . وكذلك أيضا تحديد المدة التي تناسب المتقدم في كيفية سداد قسط هذا القرض.
- اولا / قم بالانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية والضغط عليه .
- ثانيا / كل ماعليك فعله هو إنشاء حساب على منصة سلفة . وذلك من خلال تسجيل الدخول وكتابة كافة بياناتك الشخصية بصورة صحيحة.
- ثالثا / بعد ذلك اضغط على أيقونة طلب التمويل. والتي من خلالها قم باستكمال بياناتك من خلال إدراج رقم الهوية الخاصة بك ورقم الهاتف الجوال .
- رابعا / قم بالنقر على أيقونة التمويل الشخصي.
شروط التسجيل في منصة سلفة
- أولاً / يجب أن يحمل المتقدم للحصول على هذا القرض الجنسية السعودية.
- ثانيًا / أن يتراوح أعمار المتقدمين للحصول على هذا القرض ما بين 18 عاما ولا يزيد عن 60 عامًا.
- ثالثًا / كما أنه يجب للمتقدم على منصة سلفة أن يكون من العاملين في أحد القطاعات داخل المملكة العربية السعودية العامة أو خاصة.
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