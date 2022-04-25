سجل على منصة سلفة في 15 دقيقة فقط تحصل على اسرع قرض 5000 ريال سعودي

زادت في الاونة الاخيرة أن الكثير من المواطنين السعوديين يرغبون بالحصول علي قرض سريع و فوري . وذلك من خلال قيامهم بالتسجيل على موقع منصة سلفة الالكترونية الرسمي ؛ والذي يصل الى 5000 ريال سعودي . وذلك لكي يتمكنوا من الحصول على القرض المقدم منها وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وكذلك الأزمات الحالية . وأنه نعلم جيدا أن المملكة العربية السعودية من الدول التي تعمل جاهدة من خلال تحسين عمليات الدخل لكافة مواطنيها بشتى الطرق . ويأتي ذلك عن طريق إتاحة عدة وسائل لدعم مواطنيها من خلال إطلاق منصات تمويلية تساهم في رفع الحالة المعيشية والاقتصادية لهم . ولهذا فقد ازدادت عمليات البحث المتكررة عن منصة سلفة الالكترونية . والتي سوف نعرضها على حضراتكم الآن وسوف نجاوب من خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا موقع ثقفني عن الاجابات والاستفسارات بخصوص كل مايدور عن منصة سلفة وكيفية التسجيل . وكذلك أيضا معرفة ماهو التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة . وأهم شروط الحصول على قرض منصة سلفة .

ماهو التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة

نعلم جميعا مدى كم النفقات التي تنفق في شهر رمضان المبارك . وذلك في الظروف المالية الصعبة في تلك الأيام . وغير شهر رمضان المبارك تلك الظروف الاقتصادية الصعبة قد أصابت عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية . وذلك جراء ماحدث من انتشار فيروس كورونا وحتي يومنا هذا . فأذا كنت تنوي القيام بمشروع صغير لسداد ما يمكن سداده من خلاله ؛ وكذلك كسب لقمة العيش تسد به احتياجاتك الشخصية . ولو كنت تمتلك بنت لا تعرف كيف تقوم بتجهيزها . أو أن كنت تمتلك ابناء لا تعرف كيف تقوم بسداد مصاريفهم الدراسية ولكن لا تعرف . الآن يمكنك عمل كل هذا بمجرد عدد بسيط من الخطوات قامت بتسهيلها عليك منصة سلفة الالكترونية . فأذا كنت تريد قرضًا شرعيًا قم بالدخول واحصل على قرضك من منصة سلفة . فأن منصة سلفة تتبع في كافة عملياتها التمويلية أحكام الشريعة الإسلامية . وكذلك تتفق معها تمام التوافق هذا من الناحية الشرعية . وإذا كنت تريد التعرف أكثر عنها فإن منصة سلفة شركة معتمدة ومرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . ليس هذا فقط بل هي اسرع منصة تمويلية داخل المملكة العربية السعودية . وذلك من حيث السهولة وسرعة الحصول على التمويل . فأنه من خلال تسجيلك على المنصة كل ماعليك فعله هو الانتظار لمدة 15 دقيقة فقط وتحصل على تمويلك . وكذلك مبلغ التمويل الشخصي يصل معك من مبلغ 1000 ريال سعودي وحتى مبلغ 5000 ريال سعودي . كذلك الافضل أيضا أنه يمكنك تحديد المدة المناسبة والاقتصادية لك في السداد . والتي تناسبك فلك حرية الاختيار . والآن سوف نتعرف سويا على اجابة الكثيرين في كيفية القيام بعملية التسجيل . وكذلك معرفة الشروط للحصول على التمويل من منصة سلفة .

والان تعرف على اسهل خطوات التسجيل على منصة سلفة

كما ذكرنا أن منصة سلفة اتاحت لك سهولة في التسجيل . وكذلك قد قامت بابعاد أي معوقات تخص المتقدمين للتسجيل عليها . وذلك من خلال وضع خطوات بسيطة يمكنك اتباعها وفورا تحصل على القرض الشخصي الذي تريده . وكذلك أيضا تحديد المدة التي تناسب المتقدم في كيفية سداد قسط هذا القرض.

اولا / قم بالانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية والضغط عليه . ثانيا / كل ماعليك فعله هو إنشاء حساب على منصة سلفة . وذلك من خلال تسجيل الدخول وكتابة كافة بياناتك الشخصية بصورة صحيحة. ثالثا / بعد ذلك اضغط على أيقونة طلب التمويل. والتي من خلالها قم باستكمال بياناتك من خلال إدراج رقم الهوية الخاصة بك ورقم الهاتف الجوال . رابعا / قم بالنقر على أيقونة التمويل الشخصي.

شروط التسجيل في منصة سلفة