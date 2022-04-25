تمديد موعد التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd للمسجلين في الضمان الاجتماعي 1443

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عمر شويل - جدة تم الإعلان عن تمديد التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd 1443 رسمياً من جانب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي السابق، حيث مدت الوزارة فترة التقديم على الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الميلادي الجاري، وذلك للمستفيدين الحاليين وفق نظام الضمان الاجتماعي القديم، وبذلك تكون منصة الضمان الاجتماعي المطور متاحة لاستقبال طلبات التسجيل من المسجلين حتى حلول الموعد الجديد، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتسجيل عن طريق النت في البرنامج، والتعرف على طريقة التسجيل في منصة الدعم، يمكنه ذلك من خلال ثقفني الآن.

تمديد فترة التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd

بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي عن بدء سريان نظام الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر من العام الميلادي الماضي، فقد أكدت على منح المواطنين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي القديم مدة زمنية يستطيعون خلالها التقديم على برنامج دعم الضمان الاجتماعي الجديد، وحددت المدة الزمنية بستة أشهر.

حيث يتاح لأي مستفيد يحصل على معاش الضمان الاجتماعي القديم إمكانية التقديم على البرنامج المطور خلال هذه الفترة، ومن جانبها أكدت على ضرورة التسجيل لهذه الفئة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية بشكل يدوي من خلال تسجيل حساب مستخدم جديد، وذلك لعدم وجود انتقال تلقائي لهم، حيث ترددت بعض الأخبار عن نقل المستفيدين تلقائياً إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وهنا صرحت الوزارة بأنه ليس هناك نقل آلي للمستفيدين لاختلاف البيانات والمعلومات المطلوب تسجيلها في الضمان المطور 1443، وكان من المقرر يتم إغلاق باب التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين الحاليين في تاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو المقبل، ولكن أعلن المتحدث الرسمي للموارد البشرية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان حتى حلول الموعد المرفق بالتالي:

تستمر منصة الضمان الاجتماعي المطور في استقبال طلبات التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd للمستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 5 ربيع الثاني 1444هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2022م.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

تتيح الموارد البشرية إمكانية التقديم على نظام الضمان الاجتماعي لكافة المواطنين والمواطنات ممن يرغبون في الالتحاق ببرنامج الدعم الجديد بعد تطويره عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية الإلكترونية عن طريق النت، فليس بالضرورة الذهاب إلى مكاتب أو مراكز الضمان الاجتماعي لتقديم طلب جديد، ولم يقتصر الأمر فقط على من ينطبق شروط الاستحقاق، ولكن أتاحت التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لكافة الراغبين في ذلك.

وبعد الانتهاء من التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي سواء من المنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي المطور أو لا، فيتم دراسة الحالة المتقدمة للتعرف على مدى توافر الشروط والمعايير لديها، ويتم صرف الضمان الاجتماعي فقط لمن ينطبق شروط الاستحقاق الجديدة، فمن يرغب في التقديم الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل دخول (http://sbis.hrsd.gov.sa/).

طريقة تقديم الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتاح التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، ثم النقر على زر تسجيل جديد أسفل الصفحة الرئيسية للموقع، ومن ثم تعبئة البيانات الأساسية المطلوبة بالخانات وهي الهوية الوطنية للمتقدم وتاريخ ميلاده ورقم الجوال، ثم إنشاء كلمة مرور مطابقة للمواصفات الموضحة وكتابة رمز التحقق الموضح بالصورة، ثم التأشير في مربع الإقرار بالشروط والأحكام.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالنقر على خيار”تسجيل”، وسيقوم النظام الإلكتروني بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز توثيق الهاتف الجوال لربطه بحساب المستفيد، قم بإدخال رمز التفعيل في الخانة المخصصة، ذم النقر على توثيق، وبذلك يكون المتقدم قد قام بتسجيل مستخدم جديد في بوابة الدعم، لتبدأ بعد ذلك خطوات تعبئة بيانات الملف الموحد وفق ما هو موضح بالفيديو التالي:

موعد انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو المقبل موعداً لإغلاق باب القبول والتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين الحاليين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق، ووفقاً للتصريح الصادر عنها بالأمس، فقد امتدت فترة التسجيل في الضمان المطور لهذه الفئة حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2022م.

خبر صحفي | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.https://t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) خبر صحفي | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.https://t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) April 23, 2022

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضحت الموارد البشرية أن نظام الضمان المطور تم تعديل بعض الضوابط الخاصة به من حيث شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق ولمن يصرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد، حيث أصبح من شأنه العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للدعم النقدي، والهدف من ذلك هو تغطية احتياجاتهم الأساسية وتوفير ما يلبي احتياجاتهم من مأكل وملبس ومسكن.

وقد أصبح يشمل على فئات أكثر مما كان بالنظام السابق، وذلك نظراً لتغيير وتحديث شروط الأهلية والاستحقاق، فهو لم يعد ينظر لحالة المتقدم الاجتماعية أو الوظيفية أو السن لصرف الدعم المالي، ولكنه يعتمد فقط على الحالة المادية مقارنةً بعدد أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن لمعرفة “الحد المانع” للضمان الاجتماعي.

كما يعمل نظام الضمان الاجتماعي المطور على تحقيق الاستقلال المالي للفرد من أجل تحويله من محتاج إلى شخص قادر على الإنتاج بعد تأهيله وتدريبه من خلال التعاون المشترك مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ومن يرغب في معرفة طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد 1443، والحصول على رابط التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd يمكنه ذلك من خلال ثقفني الآن.