متى موعد نزول الضمان القديم والمطور sbis.hrsd.gov.sa وحسب التوقيت الذي أعلنت عنه منصة الدعم والحماية التابعة لوزارة الموارد البشري والتنمية الاجتماعية فقد تقرر صرف راتب الضمان لهذا في اليوم الأول من شهر شوال 1443، الموافق 2 مايو 2022، أما عن راتب الضمان المطور للدفعة الجديدة فلم يتم تحديد موعد حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يتم نزول راتب الضمان المطور قبل عيد الفطر المبارك، وذلك للمسجلين في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث تستمر الوزارة في دراسة ومراجعة المعلومات وقاعدة البيانات الخاصة بالمسجلين الذين أتموا كافة البيانات والوثائق لقبول شروط استحقاق المنظومة الجديدة للدعم التي تم إرفاقها بالتدريب والتوظيف بالنهائية لتأهيل المواطن بالمملكة لرؤية 2030.

متى موعد نزول الضمان القديم والمطور sbis.hrsd.gov.sa هل يتم تقديم نزول الراتب قبل العيد

تقرر أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، وذلك صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك، ولكن التساؤل الآن هل يتم تقديم موعد نزول إيداع راتب الضمان ليكون قبل عيد الفطر المبارك، وهذا ما ستُجيب عنه وزارة الموارد البشرية خلال الأيام القادمة.