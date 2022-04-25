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متى موعد نزول الضمان القديم والمطور sbis.hrsd.gov.sa وحسب التوقيت الذي أعلنت عنه منصة الدعم والحماية التابعة لوزارة الموارد البشري والتنمية الاجتماعية فقد تقرر صرف راتب الضمان لهذا في اليوم الأول من شهر شوال 1443، الموافق 2 مايو 2022، أما عن راتب الضمان المطور للدفعة الجديدة فلم يتم تحديد موعد حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يتم نزول راتب الضمان المطور قبل عيد الفطر المبارك، وذلك للمسجلين في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث تستمر الوزارة في دراسة ومراجعة المعلومات وقاعدة البيانات الخاصة بالمسجلين الذين أتموا كافة البيانات والوثائق لقبول شروط استحقاق المنظومة الجديدة للدعم التي تم إرفاقها بالتدريب والتوظيف بالنهائية لتأهيل المواطن بالمملكة لرؤية 2030.
متى موعد نزول الضمان القديم والمطور sbis.hrsd.gov.sa هل يتم تقديم نزول الراتب قبل العيد
تقرر أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022، وذلك صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك، ولكن التساؤل الآن هل يتم تقديم موعد نزول إيداع راتب الضمان ليكون قبل عيد الفطر المبارك، وهذا ما ستُجيب عنه وزارة الموارد البشرية خلال الأيام القادمة.
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتواصل مع المواطنين عبر منصة توتير الرسمية لها، حيث تقوم بتلقي الاستفسارات اللازمة عن التسجيل والمواعيد الخاصة بموعد الصرف والإيداع لرواتب المستفيدين، كما يتم تلقي شكاوى المواطنين وتعليقاتهم على المنظومة الجديدة وتقوم بالرد بالشكل المناسب ويتم الإعلان عن هذا الرد ليستفيد منه الجميع، وخاصة في الأسئلة الشائعة ولأسئلة الأكثر شيوعا، ومن الأسئلة الشائعة للمواطنين:
- متى ينزل راتب الضمان.
- لم تصل إلى رسالة الأهلية.
- كيفية إنشاء حساب جديد عبر منصة الدعم والحماية.
- هل يمكنني تسلم الراتب من المصرف اليوم.
موعد تسلم رواتب الضمان المطور
كانت المنظومة القديمة يتم فيها تسلم الرواتب باليوم العاشر من الشهر الميلادي، بينما قامت الوزارة بتغيير تلك المنظومة إلى منظومة الضمان المطور 2022-1443، وتم فيها تغيير شروط الاستحقاق وتغيير مواعيد الصرف الشهري، ويكون هنالك موعد للصرف للمستفيدين القدامى من الراتب والذي أصبح بالأول من الشهر الهجري بينما يتم دراسة الطلبات الجديدة ويتم إيداع الرواتب الخاصة بهم بعد الموافقة عليهم وتسلمهم لرسالة الأهلية على الهتف النقال، وتحرص الوزارة على الرد السريع على الجميع كما تحرص على توحيد مواعيد الصرف للجميع بشكل تدريجي، ويتم الرد على مستفيدي المرحلة الثالثة من الضمان وإيداع الرواتب المخصصة لهم في في حساباتهم البنكية.
استحقاق رواتب الضمان حسب الراتب وعدد أفراد الأسرة
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
كيفية الاستعلام عن نتائج قبول الضمان المطور
|الاستعلام عن رصيد الضمان
|التسجيل برابط الضمان المطور
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ويتم الإعلان عن آخر أخبار التسلم والإيداع لرواتب المستفيدين والقبول أو الرفض للمتقدمين عبر منصة تويتر تواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويكون الموعد المحدد لموعد نزول الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa في المرحلة الجديدة من الاستعلام عن قبول طلبات الحصول على الرواتب الشهرية وأيضا التمتع بخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاستعلام عن حالة الضمان، أما عن الموعد المقرر لصرف الراتب لمقبولي المرحلة الثالثة فمن المتوقع أن يكون خلال أيام، بعد أن يتم تلقي الرسالة النصية بالقبول في الأهلية بالضمان الاجتماعي المطور الجديد.
من الأسئلة التي تم إرسالها على منصة تويتر استعلامات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث نفت الوزارة هذا الأمر وقد تم صرف راتب أبريل في الثالث من شهر أبريل ولم تكن معه المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي، ويكون خبر المكرمة أنها تصرف في العشرة الأواخر من رمضان بينما يكون موعد راتب الضمان الجديد في الأول من شوال 1443.
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