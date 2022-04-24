ساما تهتم تسجيل دخول للعملاء تقديم شكوي

ساما تهتم تسجيل دخول، حيث تعتبر ساما تهتم هي واحدة من المبادرات التي يوفرها المصرف المركزي السعودي والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي والعمل علي حماية العملاء لجميع الفئات في المملكة العربية السُّعُودية؛ ويتم ذلك بواسطة توفير منصة تم إعدادها خصيصاً من أجل استقبال الشكاوى المختلفة وتقديم التوعية الكاملة للأفراد، ومن خلال المنصة يمكن الرجوع إليها من أجل الحصول على معلومات تتعلق بالثقافة المالية ذات ثقة ورسمية، وتعمل المنصة علي حفظ الحقوق والالتزامات لجميع عملاء القطاع المالي التي تكون خاضعة لإشراف البنك المركزي وفق ما تنص عليه الأنظمة التي يحددها البنك المركزي، وسوف نوفر لكم رابط ساما تهتم تسجيل دخول.

ساما تهتم تسجيل دخول

يستطيع جميع المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية الدخول إلى منصة ساما تهتم والاستفادة من جميع الخِدْمَات التي توفرها لهم المنصة، علي أن يتم تسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول مباشرة إلى رابط الدخول التالي/ ساما تهتم.

بعد الدخول إلى المنصة يتم النقر علي تبويب الصفحة الرئيسية.

يختار كل مواطن الخدمة التي يرغب بها.

ملء البيانات المطلوبة من جانب المنصة من أجل تفعيل الخدمة.

ما هي خِدْمَات ساما تهتم؟

توفر ساما تهتم خِدْمَات عدة لجميع مستخدميها، وقد وضحت المنصة أبرز خدماتها للمواطنين علي النحو التالي:

توفر المنصة دليل توعوي خاص عن التمويل الجماعي بالدين.

تتيح المنصة خِدْمَات تقديم الشكاوى الشخصية للمواطنين.

توفير دليل توعوي متخصص للوقاية من الاحتيال المالي.

توفر المنصة نصائح مالية عدة في عدة مجالات مختلفة.

توفير نصائح خاصة من أجل حماية عملاء شركات التمويل المالية في المملكة.

تتيح المنصة الوثيقة الموحدة التي تخص التأمين الإلزامي على المركبات.

توفير خِدْمَات خاصة لحجز موعد.

توفر ساما تهتم التوعية المصرفية الكاملة لجميع العملاء في المملكة.

ساما تهتم تقديم شكوي

بإمكان جميع المواطنين المتواجدين داخل الأراضي السُّعُودية التوجه إلى تقديم شكوي شخصية من خلال خِدْمَات المنصة الإلكترونية، علي أن يتم تقديم الشكوي بالدخول للمنصة واختيار النقر علي تبويب (تقديم شكوي)، ثم ملء نموذج الشكوي الإلكتروني الذي توفره المنصة للمواطنين وتسجيل جميع البيانات بشكل صحيح ووسائل التواصل مع صاحب الشكوي.