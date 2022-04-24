“موعد نزول مكرمة الضمان الاجتماعي” متى تنزل معونة سلمان في رمضان 1443 أهلية الاستحقاق

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عمر شويل - جدة موعد نزول مكرمة الضمان الملكية وإيداع معونة الملك سلمان رمضان 1443 وهي المكرمة الملكية التي يأمر بها خادم الحرمين وفق شرط الأهلية استحقاق إعانة سلمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم، وذلك حسب ما صرح به مصدر مسئول بالموارد البشرية، حيث شرح بوجوب قبل الأهلية للتأهل لصرف ونزول إعانة خادم الحرمين الشرفين” الملك سلمان بن عبد العزيز في الحساب البنكي للمقبولين أهليتهم، لذلك يحرص مستفيدي الضمان الاجتماعي على تحديث البيانات الخاصة بهم قبل الإعلان عن موعد نزول وصرف إيداع مكرمة رمضان التي سيُعلن عنها الملك سلمان خلال أيام وربما ساعات، أما عن المستحقين لصرف مكرمة ومعونة الملك سلمان، فجميع من تم تسجليهم وقبول أهلية استحقاقهم في برامج الضمان الاجتماعي سيكونون مشمولين بصرف تلك المعونة الرمضانية.

“موعد نزول مكرمة الضمان الاجتماعي” متى تنزل معونة سلمان في رمضان 1443

وتجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من إعانة رمضان التي سيقوم الملك سلمان بإصدار أمر ملكي بشأنها بيانهم كالتالي:

من قام بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية في برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وتم قبول تأهله.

مستحقي الضمان الاجتماعي القديم المستوفين لشروط أهلية الاستحقاق.

مستفيدي برنامج التأهيل الشامل.

غيرهم من مستحقي برامج الضمان الاجتماعي الأخرى.

الأهلية شرط استحقاق موعد نزول إيداع “معونة الملك سلمان” رمضان 1443

ومن الجدير بالذكر أن مستفيدي الضمان الاجتماعي من الأسر السعودية الأشد حاجة يأملون أن تكون معونة رمضان لهذا العام بمبالغ إضافية أكبر من الأعوام السابقة، وذلك نظرا للظروف المعيشية الحالية للكثير من الأسر التي أجهدتها موجة الغلاء وارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، كما يأمل مستفيدي الضمان أن تشمل تلك الإعانة جميع مشتركي ومستفيدي برامج الضمان المختلفة، وزيادة أعداد المستفيدين في رمضان لهذا العام بالمقارنة بالأعوام السابقة.

موعد نزول معونة مكرمة الملك سلمان الملكية في رمضان 1443

تأمل جميع الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور أن يتم تعجيل موعد تاريخ نزول وصرف إيداع إعانة مكرمة الملك سلمان في رمضان لهذا العام 1443، ولا يتم الانتظار لإعلان نزول مكرمة الملك سلمان قرب نهاية شهر رمضان المبارك، حيث تم الإعلان عن مكرمة الضمان الملكية العام الماضي في الثلث الأول من رمضان، وتحديداُ في اليوم الثامن من رمضان الماضي 1442، وذلك حتى تتمكن تلك الأسر من تدبير حاجياتها الرمضانية قبل حلول الشهر لكريم.

هذا وقد تواردت بعض الأخبار عن نزول مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية، حيث أن هناك يعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يؤكدون نزول مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية، إلا أنه بالبحث تأكد لنا عدم صدور ما يؤكد ذلك من المصادر الرسمية، ولكن ليس هناك مصدر رسمي من وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية يؤكد هذا الخبر، وسنتابع معكم كافة التفاصيل الخاصة بمعونة رمضان الملكية، وذلك من خلال تحديثات مستمرة على هذا التقرير.

“معونة الملك سلمان” لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa الموارد البشرية

ويجب أن ننوه إلى أن رمضان في العام الماضي قد تم الإعلان عن صدور الأمر الملكي بإيداع معونة رمضان يوم 8 من شهر رمضان الكريم، أما عن المبلغ الذي تم تخصيصه في العام الماضي كمعونة رمضانية، فقد تم تخصيص 1.9 مليار ريال لتلك المكرمة التي أمر بها خادم الحرمين “الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم نشر معونة الملك سلمان على “واس” وكالة الأنباء السعودية، حيث تم صرف مكرمة سلمان في العام الماضي وفق التالي:

صرف مبلغ 1000 ريال سعودي لكل عائل أسرة.

يُخصص لكل تابع مبلع مقداره 500 ريال سعودي.

المعونة الرمضانية تم تخصيصها من غير حساب أموال الزكاة.

مقدار الزيادة المتوقعة في مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية في رمضان 1443 الأفراد المستقلين: متوقع زيادة بمقدار 200 ريال عن العام الماضي، ومتوقع صرف 1200 ريال للفرد المستقل

العوائل: متوقع أن تكون الزيادة 200 ريال، ومتوقع إيداع 1200 للعائل.

التابعين: الزيادة المتوقعة ستكون في حدود 100 ريال للتابع، أي سيتم صرف 600 ريال للتابع حسب التوقعات

مكرمة سلمان الملكية العام الماضي وتوقعات مكرمة الضمان العام الحالي 1443

مسلسل المستفيدين من مكرمة الضمان قيمة مكرمة العام الماضي 1442 قيمة المكرمة المتوقعة هذا العام 1443 1 الفرد المستقل 1000 ريال 1200 ريال 2 العائل 1000 ريال 1200 ريال 3 التابع 500 ريال 600 ريال 4 أسرة من فردين 1500 ريال 1800 ريال 5 الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 2000 ريال 2400 ريال 6 أسرة من أربعة أفراد 2500 ريال 3000 ريال 7 أسرة من خمسة أفراد 3000 ريال. 3600 ريال

رابط تحديث البيانات للضمان الاجتماعي المطور لصرف معونة رمضان 1443

الدخول على رابط الضمان المطور الجديد. اختيار رابط تحديث البيانات عبر نفاذ. القيام بتحديث البيانات وتسجيل البيانات الجديدة ورقم هاتفك الجوال ورقم الإيبان البنكي. الموافقة على شروط الاستحقاق الجديدة. التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي قمت بإدخالها قبل الخروج.

رقم هاتف الضمان الاجتماعي المجاني الموحد “خدمة عملاء الضمان”

اتصال مباشر على رقم خدمة العملاء:19911.

صندوق بريد 12484.

رقم وزارة الموارد البشرية الموحد 11157.

إرسال طلب على البريد الإلكتروني [email protected] ويتم الرد بعد حوالي خمسة أيام.

ومع اقتراب شهر رمضان المُعظم يتزايد الاستعلام عن موعد نزول معونة الملك سلمان الرمضانية، ومتى سيتم صدور الأمر الملكي لخادم الحرمين بتخصيص المبلغ الذي سيتم توزيعه كإعانة في رمضان على مستفيدي ومستحقي برامج الضمان الاجتماعي، ومن هي الفئات المستفيدة والمشمولة وفق شروط استحقاق مكرمة الملك سلمان، ويأتي الشهر الكريم والعديد من الأسر السعودية تعاني من تدبير حياتها المعيشية، بسبب التضخم وارتفاع أسعار جميع السلع الضرورية والأساسية، لهذا السبب من المتوقع زيادة قيمة ما سيتم تخصيصه للعائل والتابع هذا العام من معونة رمضان لخادم الحرمين الشريفين”.

موعد نزول إيداع “معونة الملك سلمان” رمضان 1443 وتعتبر شروط الأهلية لاستحقاق الضمان sbis.hrsd.gov.sa من شروط الحصول على معونة سلمان في رمضان، حيث يكون الحاصلين على المكرمة من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور وبذلك يتم الدخول وتحديث البيانات على رابط الضمان أو الاستعلام عن الأهلية والتأهيل للضمان المطور والمكرمة الملكية التي يتوقع لها أن يتم إيداعها بحسابات مستفيدي الضمان المطور في الثلث الأخير من شهر رمضان وقبل عيد الفطر المبارك.