رابط تسجيل الطلاب المستجدين الصف الأول الإبتدائي 1444 عبر نظام نور الإلكتروني

تسجيل المستجدين نظام نور 1444، حيث قامت وزارة التربية بالسعودية بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل لطلاب الصف الأول الإبتدائي لهذا العام اعتباراً من يوم 16 رمضان الذي يوافق يوم 17 أبريل من الشهر الجاري، ويشمل هذا التقديم كافة المدارس الحكومية والأجنبية بالإضافة إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ولمعرفة خطوات تسجيل في نظام نور يجب اتباع السطور التالية.

تسجيل المستجدين نظام نور 1444

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن طريقة تسجيل المستجدين نظام نور 1444 بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للتسجيل الطلاب، وبهذا السياق تجد أن الطلاب المسموح لهم يبدأ عمرهم من سن 6 سنوات، أو من الممكن أن يكون السن أقل من 6 سنوات ب 90 يوم فقط، وفي حالة سن الطالب أقل من 6 سنوات ب 180 يوم يوجد شرط منهم ليتم قبول الطالب وهو تقديم أوراق تثبت أن هذا الطالب حصل على رياض الأطفال.

خطوات تسجيل المستجدين نظام نور 1444

يوجد العديد من الخطوات التي يجب اتباعها عند تسجيل المستجدين نظام نور 1444 هي كالآتي:

تسجيل الدخول على نظام نور.

إدخال ولي الأمر الحساب الخاص به، في حال عدم توافر حساب له من الضروري إدخال حساب جديد.

يتم الضغط على تسجيل الأبناء، وينبغي اختيار إضافة طالب جديد غير مسجل من قبل.

إدخال كافة بيانات الطالب مع الإرفاق بالأوراق المطلوبة.

يتم الضغط على إرسال الطلب.

مواعيد التسجيل في نظام نور للصف الأول الإبتدائي

تختلف مواعيد التسجيل من مدرسة لأخرى، لذلك يمكنك معرفة المواعيد من خلال الآتي: