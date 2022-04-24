نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب متقاعدي التأمينات شهر مايو 2022 تعرف على الموعد الجديد الذي حددته التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب متقاعدي التأمينات شهر مايو 2022، أصبح من أهم كلمات البحث الآن من خلال محرك البحث الرئيسي جوجل على شبكة الإنترنت، والذي يترقبه الملايين من المنتسبين لهيئة التأمينات الاجتماعية، ونحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم الموعد الجديد للصرف حتى يعلم المستحقين موعد الصرف، يعتمد المستحقين على رواتب التأمينات خاصة في ظل قرب عيد الفطر المبارك، وما يتطلبه من التزامات مالية كبيرة، ويتم إيداع الراتب في حسابات المستفيدين البنكية وفيما يلي الموعد وألية الصرف.

المعروف أن المعاشات تطبق بطريقة إلزامية وبنسبة أشتراك 18% مناصفة بين صاحب المعاش وصاحب العمل، وكانت المملكة قد قامت بدمج مؤسسة التأمينات الاجتماعية مع مؤسسة التقاعد، بهدف توحيد الخدمة وتحسينها حتى يتم أستفادة أصحاب المعاش، وتقدم لهم أفضل الخدمات وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم في الحصول على أفضل الخدمات.

موعد صرف راتب متقاعدي التأمينات شهر مايو

حددت المؤسسة العامة للتأمينات موعد الصرف الخاص بشهر مايو 2022، وكانت المؤسسة حريصة أن يكون الصرف قبل حلول عيد الفطر المبارك، لذا تقرر أن يكون الصرف يوم الأحد الموافق الأول من شهر مايو، الموافق 30 من شهر رمضان 1443.

راتب متقاعدي التأمينات شهر مايو 2022

تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية التغطية التأمينية لقرابة 12 مليون مواطن سعودي، من المتواجدين على رأس العمل وأصحاب المعاشات، وتصرف الرواتب بشكل دوري كل شهر، من خلال إيداع المبالغ في الحسابات البنكية للمستفيدين.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

التأمينات الاجتماعية: 30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية وأكثر من 12 مليون مشترك بنهاية الربع الأول لعام 2022.https://t.co/AdJU4uacSo#واس_اقتصادي pic.twitter.com/doYXn0rETk — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) التأمينات الاجتماعية: 30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية وأكثر من 12 مليون مشترك بنهاية الربع الأول لعام 2022.https://t.co/AdJU4uacSo#واس_اقتصادي pic.twitter.com/doYXn0rETk — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) April 19, 2022

بلغ إجمالي المشتركين لدى التأمينات الاجتماعية أكثر من 12مليون مشترك.

عدد المنشآت الجديدة المسجلة في التأمينات 140 ألف منشأة.

بلغ إجمالي مصروفات المنافع التأمينية 30 مليار ريال سعودي.

450 مليون ريال إجمالي المبالغ التعويضية التي صرفت للمتعطلين عن العمل.

أجمالي المعاشات المصروفة لفرع الأخطار المهنية بلغ 36 مليون ريال.

عداد تنازلي لصرف راتب مايو

راتب متقاعدي التأمينات شهر مايو

حددت الهيئة موعد صرف الراتب ففي حال أن صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية، يتم تقديم الموعد كما هو حادث في راتب شهر مايو، ليتمكن المستفيدين من الصرف قبل عيد الفطر المبارك، وكذالك راتب المتقاعدين الخاص يشهر إبريل سوف يتم صرفه قبل حلول عيد الفطر المبارك، لنفس السبب وهذا يحدث في جميع المناسبات التي تحتاج صرف مبالغ أكثر من المعتاد.

نظام التأمينات السعودية

التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يتضمن فروع عدة منها ما يلي.