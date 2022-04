عرض حصري وسعر فائدة مخفض على تمويل “سيارتي” بمزايا متعددة من بنك مسقط في سلطنة عُمان لشهر رمضان 1443 .. تعرف على التفاصيل

ويواصل البنك تقديم العرض الحصري على تمويل “سيارتي” وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويتضمن العرض سعر فائدة خاصا مخفضا يبدأ من 3.5% للسيارات الجديدة والمستعملة يستمر لغاية 31 مايو القادم، ويأتي تقديم هذا العرض التزاما من البنك بالعمل على إستراتيجيته الهادفة إلى تطوير المنتجات باستمرار لتعزيز تجربة الزبائن وتقديم العروض والمزايا التي تقدم قيمة مضافة لهم.

وشهد العرض منذ الإعلان عنه إقبالا من قبل الزبائن والراغبين في شراء سيارة الأحلام وذلك للاستفادة من المميزات التي يقدمها بنك مسقط والمتمثلة في نسبة الفائدة المخفضة مع الخدمات والتسهيلات المصرفية الأخرى.

وتشهد فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات وولايات السلطنة زيارة مجموعة كبيرة من الزبائن لتكملة إجراءات التمويل خاصة.

وأن خلال شهر رمضان المبارك تحرص وكالات ومعارض السيارات على تقديم عروض خاصة لشراء السيارات سواء كانت الجديدة أو المستعملة.

علما بأن بنك مسقط قام وعلى مدار السنوات الماضية من مسيرته الناجحة بتعزيز التعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات ووكالات السيارات والمعارض المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات للزبائن.

وانطلاقا من رؤيته ” نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم ” ، حرص البنك على تبسيط الإجراءات المطلوبة من خلال التسهيلات التمويلية المناسبة التي يقدمها عبر الخيارات المتنوعة للزبائن لتتناسب مع احتياجاتهم المصرفية المختلفة، ويمكن للزبائن الاستفادة من هذا العرض والتقدم بالطلبات إلى أقرب فرع من فروع بنك مسقط المنتشرة في كافة محافظات وولايات السلطنة أو من خلال مراكز “سيارتي” في الوطية وصلالة حيث سيقوم موظفو البنك بإنجاز المعاملات بسرعة وإتقان كبير .

وبالإضافة إلى سعر الفائدة الخاص والمخفض الذي يبدأ من 3.5% ، فإن العرض الحصري الخاص يشمل مزايا إضافية من بينها فترة سداد تصل إلى 10 سنوات وتأمين طرف ثالث مجاني للسيارات المستعملة، ويمكن للزبائن العمانيين والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي والمؤسسات شبه الحكومية والشركات المدرجة ضمن الفئة الأولى والثانية (للعمانيين) وفي الفئة الأولى (للمقيمين) التقديم للاستفادة من هذا العرض الحصري.

ويقدم تمويل “سيارتي” عددا من المميزات والتسهيلات الأخرى منها قرض يصل إلى 60 ألف ريال عماني للعمانيين، هذا بالإضافة إلى أن مبلغ التمويل يتم صرفه في غضون 24 ساعة في حالة استيفاء المتقدمين للشروط المحددة، ويمكن التقديم عبر زيارة أحد فروع بنك مسقط المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة أو من خلال مراكز سيارتي في الوطية وصلالة مع إحضار نسخة من البطاقة الشخصية ورسالة تحويل راتب وتثمين السيارة ورخصة القيادة، بالإضافة إلى الملكية والبطاقة الشخصية للبائع في حالة التمويل لشراء السيارات المستعملة، وللتسهيل على الزبائن خلال شهر رمضان ستكون مراكز سيارتي في الوطية وصلالة مفتوحة أيضا في الفترة المسائية وطوال أيام الأسبوع من الساعه 8 إلى الساعة 11 بالإضافة إلى يوم السبت من الساعة 8 إلى 11 مساء.

يقدم تمويل “سيارتي” تسهيلات أخرى منها خصم الأقساط الشهرية تلقائيا من حساب الزبون بمجرد تقديم التفويض إلى البنك، ويمكن لجميع الزبائن الذين يرغبون بشراء سيارة الأحلام الاستفادة من الإجراءات السريعة للمعاملات، حيث يتم إنهاء المعاملة في غضون 24 ساعة فقط، مع مراعاة ضرورة إحضار جميع المستندات المطلوبة، كما يمكنهم الاستفادة من حاسبة القروض لمعرفة نسب الفائدة على خيارات التمويل المتاحة لهم (https://www.bankmuscat.com/ar/Pages/Loan-Calculator.aspx)، ولمزيد من المعلومات حول منتج “سيارتي”، يرجي زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط الآتي:

https://bm.click/SayyaratiAR أو زيارة أحد فروع البنك أو مراكز مبيعات سيارتي في الوطية وصلالة. هذا ويهدف البنك من خلال تمويل “سيارتي” إلى المساهمة في تحسين السلامة على الطرق وتعزيز سلامة مستخدميها من خلال توفير أفضل المركبات الموجودة في السلطنة وأكثرها أمانا.مع وجود بعض من أفضل السيارات في العالم وأكثرها أمانًا والمتاحة للشراء في السلطنة ، يهدف البنك إلى القيام بدوره لتحسين السلامة على الطرق والأمن لجميع مستخدمي الطرق.

