انت الان تتابع خبر سلطنة عٌمان : تحذر وبشدة المقيمين والمواطنين .. هذه المخالفة البسيطة عقوبته قد تصل إلى 1000 ريال عماني ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باصدار قرارًا وزاريًا رقم 2022/393 باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

ونصت المادة الأولى باعتبار المواصفة القياسية العمانية رقم (2022 : 1647 OS ) الخاصة بأنظمة العدادات الكهربائية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

فيما نصت المادة الثانية بفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وجاء القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 2020/97 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.