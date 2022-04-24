المرور السعودي يصدر خمسة شروط هامة وعاجلة لكل قائدي السيارات من المقيمين في المملكة .. من يتأخر عنها تتضاعف التكلفة؟ (تعرف عليها)

وهذه المرة كشفت عن طريقة فتجديد رخصة القيادة السعودية حيث تعد من الأمور التي يسعى إليها المغتربين في أراضي المملكة العربية السعودية.

حيث أن الطريقة تتم عبر منصة أبشر الإلكترونية من أجل توفير الجهد والوقت طبقا لإجراءات بسيطة للغاية، يتمكن المقيمين في المملكة من إتباعها تجنباً في القيادة برخصة منتهية مما قد يعرض المقيم إلى غرامات مالية كبيرة، لذا نرى عبر هذا المقال على موقع ثقفني طريقة تجديد رخصة القيادة ورسوم التجديد، كما نرى أيضاً الشروط والمخالفات.

خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية للأجانب

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عن أهم خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية للأجانب والتي جاءت كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة الداخلية منصة أبشر.

تسجيل كلمة المرور والرقم السري إذا كنت تحتوي على حساب على منصة أبشر.

أما في حالة إذا كنت تقوم بتسجيل دخول جديد يجب تسجيل كافة البيانات المطلوبة والتي تحتوي على (الاسم، ورقم الهوية الوطنية، واختيار كلمة مرور مميزة).

بعد الانتهاء والقيام بالدخول على المنصة الإلكترونية تقوم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

القيام بتسجيل كلمة المرور وبعدها اختيار رخصة القيادة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

اختيار الفترة الزمنية لتجديد الرخصة.

القيام باختيار الطريقة التي تصلك بها رخصة القيادة.

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية للأجانب

حددت وزارة الداخلية السعودية بعض الضوابط على منصة أبشر لإمكانية تجديد رخصة القيادة والتي جاءت كالتالي:

يجب على المقيم القيام بسداد قيمة المخالفات المرورية في حالة تواجدها قبل القيام بعملية تجديد رخصة القيادة.

ينبغي أن تكون الرخصة المرورية المرجو تجديدها سارية.

ينبغي تسليم الرخصة القديمة أثناء تجديد رخصة القيادة السعودية.

سداد الرسوم المخصصة لتجديد رخصة القيادة حسب المدة الزمنية إذا كانت سنتان يتم سداد 80 ريال سعودي، إذا كانت المدة 5 سنوات يتم سداد 200 ريال، إذا كانت 10 سنوات يتم سداد 400 ريال سعودي.

في حالة مرور أكثر من 7 أيام على موعد استلام الرخصة يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 ريال سعودي.

غرامات ومخالفات

أعدت إدارة المرور السعودي غرامة مالية كبيرة في حالة عدم تجديد رخصة القيادة في موعدها، لذا نصحت كافة المواطنين السعوديين والمقيمين بالأراضي السعودية بعدم تأخير تجديد رخصة القيادة تجنبا إلى الغرامات المالية الكبيرة التي تقع على المخالفين.

على جانب آخر أعلنت إدارة المرور السعودي عن الشروط الجديدة لتجديد رخصة القيادة للنساء السعوديات والأجانب، التي نصت عليها اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بإدارة المرور السعودي بعد الموافقة الملكية التي تم تنفيذها بالسماح الفتيات أقل من 17 عام عام من قيادة المركبات من خلال تقديم طلب إلى إدارة المرور السعودي، فيما جاء السن القانوني لقيادة الفتاة المركبة 18 عام.

كيف الاستعلام عن المخالفات المرورية

تستطيع الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر عدة طرق منها رقم اللوحة أو رقم الهوية أو رقم الهاتف، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على أبشر المخالفات المرورية.

الضغط على المخالفات المرورية.

اكتب رقم الهوية.

تحقق من الرمز المرئي.

الضغط على استعراض المخالفات المرورية.

ونذكركم برابط طريقة نقل ملكية السيارة بدون فحص.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية

يجب على الراغبين في تقديم طلبات الاعتراض على المخالفات المرورية القيام بالخطوات التالية:

الدخول علي منصة ابشر.

سجل جميع البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على خدماتي.

الضغط على الاعتراض على المخالفات المرورية.

سجل أسباب الاعتراض على المخالفات المرورية.