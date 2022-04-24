اتفرج : الكشف عن أغرب ملاهي في العالم وسط الصحراء بالسعودية .. وهذا الشيء الذي يخرج منها أثار خوف وفزع الجميع! (فيديو)

انت الان تتابع خبر شاهد: الكشف عن أغرب ملاهي في العالم وسط الصحراء بالسعودية .. وهذا الشيء الذي يخرج منها أثار خوف وفزع الجميع! (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام المصور عبدالعزيز الزامل، بالكشف عن تفاصيل اقتحامه لملاهي الجن التي تتواجد وسط الصحراء ما بين طريق الرياض والدمام في السعودية.

وصرح الزامل:"عندما كنت صغيراً أثارت "ملاهي الجن" انتباهي، وطرأ على بالي أن أدخل آنذاك وأصور، دون أدنى فكرة عما سأفعله تحديداً"، واصفا المكان بالموحش والمرعب، وفق "العربية نت".

ولفت: "هناك يحتك الحديد ببعضه البعض ويصدر صرير مفزع يضفي على المكان الرهبة والوحشة، بجانب صهريج مياه يعود للدفاع المدني تتقطر منه المياه، وحينها كنت وحيداً". وأبان:"جميع المارة تتملكهم الرغبة لرؤية الموقع، والأغلب يؤجل هذه المغامرة لوقت آخر".

وعن طريقة تصويره وإنتاجه التي عكست طابع المكان المرعب، ذكر أن السيناريو والرؤى الإخراجية تأتي وليدة اللحظة، وقد تحدث مستقبلاً في مناطق أخرى