بعد تحميله الخطأ بنسبة 100% .. المرور يفاجئ المواطن الذي سقطت على سيارته نخلة بالسعودية بهذا القرار الغير متوقع؟ بعد تحميله الخطأ بنسبة 100% .. المرور يفاجئ المواطن الذي سقطت على سيارته نخلة بالسعودية بهذا القرار الغير متوقع؟

انت الان تتابع خبر بعد تحميله الخطأ بنسبة 100% .. المرور يفاجئ المواطن الذي سقطت على سيارته نخلة بالسعودية بهذا القرار الغير متوقع؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن المواطن سعود السعيد الذي سقطت على سيارته نخلة بسبب الرياح وحمله "نجم" الخطأ بنسبة 100% كشفه عن تعديل الخطأ لصالحه وذلك بعد تفاعل المرور مع الواقعة.

وذكر السعيد عبر تغريدة نشرها في حسابه بتويتر أن المرور قام بالغاء الخطأ بالكامل والذي تم تدوبنه بحقه وذلك بعد التواصل معه والتحقيق في الأمر.

وتابع أن المدير العام للمرور تواصل معه للاطمئنان على الحالة الصحية، والسؤال عن مجريات الحادث كما تواصل معه نائب رئيس قطاع العمليات بشركة نجم، وأفاد بتشكيل لجنة لتعديل تقرير المسؤولية، وبعد ذلك تم تعديل التقرير، وتعديل نسبة الخطأ لصالحه بنسبة صفر بالمئة.