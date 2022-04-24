منصة سلفة منح تمويل شخصي فوري قبل عيد الفطر يصل إلى 5000 ريال سعودي

منصة سلفة تمنح تمويل شخصي فوري ودعم مالي للمواطن السعودي قبل حلول عيد الفطر ويكون ذلك تلبية لجميع متطلبات المواطنين الضرورية في المملكة العربية السعودية، حتى يستطيعوا سداد كافة احتياجاتهم الشخصية وموازاة الأمور الحياتية والمعيشية، وفي حالة وجود أي ديون أو تعثر في سدادها يمكنهم الدخول على منصة سلفة للحصول على تمويل يصل إلى 5000 ريال سعودي، وتعد سلفة هي الاسرع تمويل ودعماً داخل المملكة العربية السعودية، وتتيح منصة سلفة الإلكترونية هذا التمويل بعد عملية التسجيل في خلال دقائق معدودة فقط ويمكنكوا من خلال هذه المقالة معرفة شروط التقديم على التمويل الفوري وخطوات الحصول على السلفة المالية من المنصة.

مزايا التمويل الفوري من منصة سلفة

يكون التمويل الفوري من منصة سلفة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتم إضافتها إلى الحساب الشخصي بمجرد الموافقة على طلب التقديم، ولديها هامش ربح تنافسي يتم سداد التمويل من خلال أقساط مرنة بكل سهولة ويُسر ولا يشترط تحويل الراتب، يتم الحصول على التمويل بسرعة نتيجة لإجراءات سريعة، كما أيضاً يتميز التمويل المقدم بسهولة سداد مدفوعات التمويل مقدما، تتميز بتقديم سلفة يتم بموجبها تحديد مبلغ شهري في كل مرة يتم فيها تخفيض راتب حامل التمويل.

شروط تمويل سلفة الفوري

يوجد بعض الشروط التي حددتها منصة سلفة للحصول على التمويل وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم على ذلك التمويل من 18 عاما وكما إنه لا يزيد عن 60 عام.

يجب ألا تقل فترة عمل المتقدمين في القطاع الحكومي عن 3 أشهر أما عن المتقدمين العاملين في القطاع الخاص فلا تقل عن 6 أشهر.

أن يكون المتقدم كامل الاهلية.

ألا يقل الدخل الشهري للمتقدمين على التمويل الفوري الشخصي عن 4000 ريال سعودي.

خطوات الحصول على السلفة المالية

منصة سلفة هي شركة وطنية مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعمل على تقديم التمويلات السريعة بالسعودية، وتساعد بشكل كبير على سد احتياجات المواطنين، وفيما يلي سوف نوضح خطوات التقديم على تمويل فوري شخصي من منصة سلفة.