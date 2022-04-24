انت الان تتابع خبر لن تصدق .. أسعار خيالية لتذاكر الطيران في السعودية وهذا سبب الارتفاع المفاجئ! (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام المختص في قطاع الطيران، عمر القحطاني، بالكشف عن أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في السعودية.

وتحدث القحطاني في لقاء له على قناة العربية: "لدينا ممارسات عليها علامات استفهام، لدينا طائرات حديثة، تم شرائها عام 2016، وفي 2018 - 2019 وصلت، وهي الآن في برامج التخزين، وأصبحت تشبه المتحف الأرضي".

وتابع: "اليوم للأسف مطاراتنا بالتشغيل المتدني، أصبحت بمثابة متحف للطائرات، ويستطيع أي مسافر أن يرى من نوافذ الطائرة، عدد الطائرات المتوقفة عن التشغيل".

واردف: "نتمى أن يكون الأمر غير متعمد، وفي حالة كان متعمد فهذا معناه ممارسة تجارية صرفية، لتقليل العرض واللعب على رفع الأسعار، هذه إشكالية في برامج تخزين الطائرات".

وأنهى القحطاني: "لدينا إشكالية ثانية ببرامج أخرى مثل التوظيف في برامج التوطين، والتسريح والرواتب التي تأثر بها كوادر قطاع الطيران، والتي أوصلت العاملين إلى تقديم الاستقالات".

واختتم المختص في قطاع الطيران تصريحاته: "تم تسريح عدد كبير من العاملين نظرًا للأزمة التي حدثت بسبب فيروس كورونا، بخلاف التأثير على رواتب العاملين".