نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان المطور وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الرد على جميع استفسارات العملاء في المملكة العربية السعودية، بخصوص موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور قبل عيد الفطر المبارك 1443 ولذلك باعتباره واحدة من أهم أشكال الدعم التي يتم طرحها على المواطنين، وذلك حيث أعلنت الوزارة عن محاولتها في توحيد موعد الصرف من أجل أن يتناسب مع جميع المستفيدين في النظام القديم والجديد، وفيما يلي نستعرض معكم مزيد من المعلومات والتفاصيل.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

وبخصوص الاعلان عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور فقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اصدار نتائج الدفاعات القادمة، وذلك بشكل تدريجي عن طريق إرسال رسالة نصية إلى المستحقين، لإعلامهم بنتيجة الطلبات المقدمة من قبلهم، على أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين بعد الانتهاء من دراسة نتيجة الاهلية للطلب، وذلك في بداية كل شهر ميلادي، وذلك وفقا لما تم الرد عليه من قبل موقع العناية بالعملاء على تويتر الخاص بالوزارة، ويتوقع أن يكون الصرف في الفترة ما بين 21 إلي 25 ابريل الجاري.

قرار هام بخصوص التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وفي السياق نفسه كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن قرار هام بخصوص التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، علي أن يتم تمديد التسجيل في البرنامج الضمان حتى تاريخ 05/ 04/ 1444هجريا، والذي يوافق 30/ 10/ 2022 ميلادياً، ويتم التسجيل علي المعاش من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية علي الأنترنت، مع العلم أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق خلال الوقت الحالي لجميع المواطنين.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

وعن شروط الحصول علي الضمان الاجتماعي المطور 1443، فقد وضعت مجموعة من الشروط التي يتم من خلالها قبول المستفيد من خلالها وهي علي النحو التالي.