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عمر شويل - جدة مكتب الوكلاء الموحد وظائف هذه الجملة التي نالت النصيب الأكبر من البحث الذي يجري من قبل الباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية ويتم البحث بشكل عام عبر محركات البحث الكثيرة وعبر منصات التواصل الإجتماعي التي تهتم بنشر اعلانات وشروط التوظيف ضمن المملكة إن كان للسعوديين من كلى الجنسين أو للأشخاص المقيمين في السعودية من الجنسيات الأخرى وهذه المرة يتم البحث عن وظائف موسمية في السعودية كونه اقترب موسم الحج الذي يعتبر من اهم المواسم ومن اهم المناسبات الدينية ضمن الدول العربية والذي يحتاج الكثير من مقدمي الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والمدينة المنورة وكافة المناطق التي تسمى المشاعر المقدسة.

وظائف مكتب الوكلاء الموحد

وقد تم الاعلان عن حاجة مكتب الوكلاء الموحد لعدد من الشباب السعودي من الرجال والنساء للعمل ضمن مناطق يتم تحديدها بعد القبول من اجل تقديم خدمات متعددة للحجاج في اماكن لقائهم واماكن سفرهم والمناطق الأخرى التي يرتادون إليها.

اماكن عمل موظفين مكتب الوكلاءالموحد

وسيتم عمل الموظفين الذين سوف يتم قبولهم ضمن مكتب الوكلاءالموحد في المناطق التالية:

1- مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض.

1- مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

2- ميناء جدة الإسلامي.

3- مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

موعد التقدم على وظائف مكتب الوكلاء الموحد

وسيكون التقديم متاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/09/27هـ الموافق 2022/04/28م.

رابط التقديم على وظائف مكتب الوكلاء الموحد

ويتوجب على الشخص المتقدم الدخول عبر رابط التقديم على وظائف مكتب الوكلاءالموحد والذي يعتبر المكان الوحيد الذي يتم قبول طلبات التوظيف فيه وستجد هنالك نموذج مخصص لهذه الوظائف فيجب عليك تعبأة النموذج بالبيانات والمعلومات الخاصة بك وبكل تأكيد يجب عليك التاكد من وضع معلومات الإتصال الخاصة بك بالشكل الصحيح حتى يتم التواصل معك في حال كان لك نصيب من التوظيف لدى مكتب الوكلاء الموحد وبعد تعباة النموذج والتاكد من جميع البيانات التي تم وضعها تقوم بإرسال النموذج وقم بالانتظار حتى يتم ارسال النموذج للمراجعة ويبقى الموضوع بشكل عام رزق من الله.