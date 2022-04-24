تمويل بدون تحويل المعاش للأفراد بالسعودية يصل لـ300 ألف ريال

تمويل بدون تحويل المعاش ، يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن طرق للحصول على تمويل شخصي من البنوك والشركات التمويلية، ويبحثون أيضًا عن أفضل البنوك لتقديم هذه الخدمة داخل المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى تسهيلات لسداد القروض بأفضل الأسعار وبأقل هامش ربح ممكن ، حيث يقدم مصرف الراجحي هذه الخدمة بأقل هامش ممكن مع فترة تسديد مريحة للمستفيدين من القرض.

تمويل بدون تحويل المعاش للأفراد

من بين هذه البنوك التي تقدم التمويل الشخصي للمواطنين ، يعتبر بنك الرياض أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية. بنك الرياض يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاته. كما يقدم بنك الرياض مجموعة متنوعة من برامج التمويل والقروض ، أهمها التمويل الشخصي ، بدون الحاجة لتحويل الراتب ، حتى 300 ألف ريال سعودي ، وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا ، وسهولة التمويل.

معايير طلب التمويل الشخصي

يجب على الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي الحصول على الجنسية السعودية.

الحصول على الجنسية السعودية. يجب ألا يقل عمر الراغبين في التمويل عن 23 عامًا.

عن 23 عامًا. ألا يقل الراتب الشهري للراغبين في التمويل عن 10000 ريال سعودي.

يجب على الراغبين في الحصول على تمويل العمل لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

أولئك الذين يرغبون في تمويل أكثر من 33٪ من دخلهم الشهري ليس لديهم أي التزامات أخرى تجاه بنك الرياض أو أي بنك آخر أو مصلحة حكومية.

تسجيل طلب استمارة تمويل بنك الرياض

بعد دخول المواطن إلى موقع بنك الرياض ، يختار المواطن وظيفة التمويل الشخصي ويختار أيقونة التطبيق.

، يختار المواطن وظيفة التمويل الشخصي ويختار أيقونة التطبيق. يقوم المواطن بإدخال كافة بياناته الشخصية مع رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

تحديد مبلغ التمويل الذي تحصل عليه من بنك الرياض.

يجب على المواطنين إرفاق جميع المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي عند تقديم طلب التمويل.

ما هي أبرز مزايا تمويل مصرف الرياض الشخصي