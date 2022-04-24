وزارة الموارد البشرية تعلن مد فترة تسجيل المستفيدين في الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن استمرار فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حتي نهاية شهر أكتوبر 2022 الموافق 5/4/1444 هجرياً وذلك حتي يتمكن المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي السابق من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ويعد معاش الضمان الاجتماعي هو أحد برامج المساعدات المالية التي تصرفها المملكة لأبنائها من أصحاب الدخل المحدود والمنخفض والأسر الفقيرة والأيتام كما أكدت الوزارة أنه سوف يتمكن جميع المستفيدين من النظام السابق من الحصول على مستحقاتهم كاملة من البرنامج الجديد المطور وفي هذا المقال سنقدم لكم شروط الضمان الاجتماعي المطور وخطوات التسجيل فيه.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشروط الضمان الاجتماعي المطور

دائماً ما تحرص المملكة على تقديم مختلف برامج المساعدات للمواطنين ومنها معاش الضمان الاجتماعي المطور الذي يتطلب التسجيل فيه عدد من الشروط هي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويعيش داخل المملكة بشكل دائم.

لا يمتلك أي أملاك أو عقارات أو قطع أراضي مسجلة باسمه.

لا يزيد راتبه الشهري عن ألف ومائة ريال سعودي لرب الأسرة ولا يزيد عن خمسمائة وخمسون ريال سعودي للعائل.

أن يتعهد بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للمؤهلين من الأبناء.

أن يلتزم بتحديث البيانات المسجلة.

لا يكون المتقدم يعيش في أحد دور الإيواء الحكومية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدد من الخطوات تمكن المتقدم من التسجيل في برنامج الدعم الجديد جاءت كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية. من القائمة الرئيسية قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية. الضغط على تسجيل جديد. إدخال البيانات المطلوبة ومنها الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد. تسجيل الرمز المرئي والموافقة على الشروط والأحكام. رفع المستندات المطلوبة والضغط على زر إرسال.

كانت الوزارة قد أعلنت عن إطلاق نظام الضمان الاجتماعي الجديد منذ نهاية العام الماضي حيث يهدف النظام الجديد إلى تقديم الدعم لعدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجاً كما يهدف إلى تحسين المستوي الاجتماعي والاقتصادي للمواطن السعودي وتقديم البرامج التدريبية المختلفة إلى جانب خدمات التوظيف والتمكين كما يلزم البرنامج المطور رب الأسرة بتقديم العناية الصحية والخدمات التعليمية للأبناء بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.