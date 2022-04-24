تمويل بالتقسيط بدون كفيل ب100 ألف ريال وبلا تحويل راتبك عبر شركة البيت الأهلي

تمويل شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها الكثير من العملاء حيث الشركة تقدم التمويل الشخصي للسعوديين وغير السعوديين بمميزات عديدة ومتنوعة ومنها توفير التمويل بالتقسيط الشهري لمدة خمسة سنوات على الأكثر مع توفير ميزة عدم طلب ضامن أو كفيل غارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مرنة لكافة العملاء ليس ذلك فقط بل توفير التمويل بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات الأخرى التمويلية في المملكة ولكن يتحقق ذلك بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على أفضل تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل سعودي وبلا تحويل راتبك الشهري لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية في الفترة الراهنة.

كافة الشروط والمتطلبات المطلوبة للموافقة على التمويل الإستهلاكي بالشركة

يحتاج التمويل الشخصي التابع إلى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير بعض الشروط والضوابط اللازمة للتمويل ومنها فترة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص أما العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبة حكومي يطلب منهم مدة عمل ثلاثة أشهر على الأقل لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية وسوف نوضح اليوم لكم أهم الشروط الواجبة كما يلي:

يشترط التمويل عمر مناسب من سن 21 سنه حتى 65 سنه كحد أقصى للتقديم الإلكتروني على قرض شركة البيت الأهلي للتمويل في السعودية.

شرط أساسي توفير دخل شهري ثابت كحد أدنى خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية.

توفير إيضًا فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين والمقيمين في القطاع الخاص

أما غير ذلك مطلوب منهم كذلك فترة خدمة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر.

مميزات هامة عند الحصول على التمويل الإستهلاكي بالشركة