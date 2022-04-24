الجوازات السعودية تُصدر توضيح هام وعاجل للمواطنين والمقيمين بشأن تأشيرات الخروج والعودة والإقامة المنتهية .. قوموا بهذا الأمر فورا!

حيث أن التوضيح جاء في رد للجوازات على بعض الاستفسارات التي وردت إليها، خصوصا فيما يتعلق بتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، ومن انتهت إقامته وهو بالخارج، كذلك طريقة الحصول على جواز السفر الإلكتروني الجديد للمواطنين عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

الجوازات وتأشيرات الخروج والعودة

وخلال ردها على استفسار مقيم، أشار إلى أنه متواجد الآن خارج المملكة بتأشيرة خروج و عودة، إلا أن إقامته سارية الصلاحية وغير منتهية، وفي الوقت نفسه انتهت صلاحية جواز السفر الخاص به، فقام بتجديده بالخارج، متسائلاً: هل يُمكنه العودة للمملكة بالجواز الجديدة؟، وما موقف عدن إمكانيته القيام بالتحديث اللازم للبيانات عبر منصة أبشر.

فجاء رد المديرية، بأنه في حالة إتمام تجديد جواز السفر، يمكن نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل، وفي حال عدم خدمتك أو الحصول عليها، يُرجى توثيق الملاحظة والتواصل إلكترونيًا.

كما يُمكن أيضًا الحصول على الخِدْمَات إلكترونيًا بواسطة خدمة تواصل التي تُمكن المستفيدين من التواصل مع الجهات المختصة في المديرية، لاسيما في المتطلبات التي لا يستطيعون إنهائها.

وكيفية إسقاط خرج ولم يعد

كما ردت الجوازات على استفسار يتعلق بكيفية إسقاط العمالة من خلال أبشر وهم خارج المملكة، تحت بند خرج ولم يعد، فأشارت إلى أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بخرج ولم يعد بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صَلاحِيَة سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة تواصل عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يومًا من انتهاء صَلاحِيَة سريان التأشيرة.